नई दिल्ली: महिला वर्ल्ड कप (Womens World Cup 2025) के प्राइज मनी (Prize Money)का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट के लिए प्राइज मनी 297 फीसदी की वृद्धि की गई है। आईसीसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। ICC ने महिला वर्ल्ड कप के प्राइस मनी को $13.88 million कर दिया है जो भारतीय रुपय़े में 122 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम होती है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह (ICC President Jay Shah) ने यह फैसला लेकर महिला क्रिकेट को अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। बता दें कि महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 4.48 मिलियन डॉलर्स के इनाम का ऐलान किया गया है जो भारतीय रुपये में लगभग 40 करोड़ रुपये बैठती है। वहीं, फाइनल में हारने वाली टीम को 2.24 मिलियन डॉलर्स यानि लगभग 20 करोड़ रुपये मिलेंगे।

In another boost for women's cricket, there will be a huge increase in prize money for the @ICC Women’s @CricketWorldCup 2025. Overall prize money totals USD $13.88M, a 297% increase from the last edition and more than the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 (USD $10M). #CWC25 pic.twitter.com/rXtIhFEax5 — Jay Shah (@JayShah) September 1, 2025

सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम को लगभग 10 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। ग्रुप स्टेज में एक मैच जीतने वाली टीम को 34 हजार डॉलर यानी 30.19 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीम को 6.16 करोड़ रुपये के इनाम से नवाजा जाएगा।

इसके साथ- साथ सातवें और आठनें नंबर पर रहने वाली टीम को 2.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। कोई टीम मैच जीते या ना जीते हर टीम को कम से कम 2 करोड़, 50 लाख रुपये देने का ऐलान आईसीसी ने किया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पुरुष 2023 वनडे वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर्स थी। जो भारतीय रुपये में लगभग 88.29 करोड़ रुपये था।

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि यह घोषणा महिला क्रिकेट के सफ़र में एक निर्णायक मील का पत्थर साबित होगी। जय शाह ने आगे कहा कि पुरस्कार राशि में चार गुना वृद्धि महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इसके दीर्घकालिक विकास के प्रति हमारी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा संदेश सरल है, महिला क्रिकेटरों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे इस खेल को पेशेवर रूप से चुनेंगी तो उनके साथ पुरुषों के समान व्यवहार किया जाएगा।