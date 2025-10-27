  1. हिन्दी समाचार
  Womens World Cup 2025 : प्रतिका रावल महिला विश्व कप से आउट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले भारत को बड़ा झटका

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम की स्टार ओपनर प्रतिका रावल (Pratika Rawal) चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ नवी मुंबई में खेले गए आखिरी लीग स्टेज मैच में प्रतिका कैच पकड़ते वक्त चोटिल हो गईं, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था।

By शिव मौर्या 
नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप 2025 (Women’s World Cup 2025) के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम की स्टार ओपनर प्रतिका रावल (Pratika Rawal) चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ नवी मुंबई में खेले गए आखिरी लीग स्टेज मैच में प्रतिका कैच पकड़ते वक्त चोटिल हो गईं, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। बीसीसीआई (BCCI) के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) को बताया कि जिस तरह से वह गिरी, उससे साफ हो गया कि वह नॉकआउट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।’

टखने में आई चोट

यह घटना बांग्लादेश की पारी के 21वें ओवर में हुई। दीप्ति शर्मा की गेंद पर शर्मिन अख्तर ने मिडविकेट की ओर शॉट खेला। रावल गेंद रोकने के लिए बाईं ओर दौड़ीं, लेकिन उनका पैर अचानक स्लिप हो गया और उनका टखना मुड़ गया। दर्द से कराहती रावल जमीन पर गिर पड़ीं। इसके बाद फिजियो की मदद से वह मैदान से बाहर गईं।

इसके बाद वह भारत की पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरीं। उनकी जगह अमनजोत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ पारी की शुरुआत की। बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने 8.4 ओवर तक बल्लेबाजी की, जिसमें अमनजोत ने नाबाद 15 रन बनाए। मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया।

