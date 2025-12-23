WPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल का नया कप्तान किया घोषित, जेमिमा को सौंपी कमान

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL ) के आगामी सत्र से पहले नया कप्तान घोषित कर दिया है। दिल्ली ने भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) को टीम का कप्तान बनाया है।
नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL ) के आगामी सत्र से पहले नया कप्तान घोषित कर दिया है। दिल्ली ने भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) को टीम का कप्तान बनाया है। जेमिमा मेग लैनिंग की जगह दिल्ली की कमान संभालेंगी। लैनिंग की अगुआई में दिल्ली की टीम तीन बार टूर्नामेंट की उपविजेता बनी है। लैनिंग अब यूपी वारियर्स टीम के लिए खेलेंगे। यूपी ने इस सीजन के लिए हुई मेगा नीलामी में लैनिंग को 1.90 करोड़ रुपये में खरीदा था।