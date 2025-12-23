  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. WPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल का नया कप्तान किया घोषित, जेमिमा को सौंपी कमान

WPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल का नया कप्तान किया घोषित, जेमिमा को सौंपी कमान

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL ) के आगामी सत्र से पहले नया कप्तान घोषित कर दिया है। दिल्ली ने भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) को टीम का कप्तान बनाया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL ) के आगामी सत्र से पहले नया कप्तान घोषित कर दिया है। दिल्ली ने भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) को टीम का कप्तान बनाया है। जेमिमा मेग लैनिंग की जगह दिल्ली की कमान संभालेंगी। लैनिंग की अगुआई में दिल्ली की टीम तीन बार टूर्नामेंट की उपविजेता बनी है। लैनिंग अब यूपी वारियर्स टीम के लिए खेलेंगे। यूपी ने इस सीजन के लिए हुई मेगा नीलामी में लैनिंग को 1.90 करोड़ रुपये में खरीदा था।

पढ़ें :- WPL 2026 Schedule Announced: बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल 2026 के शेड्यूल का किया ऐलान; देखें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

WPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल का नया कप्तान किया घोषित, जेमिमा को सौंपी कमान

WPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल का नया कप्तान किया घोषित,...

IPL 2026 : पंजाब किंग्स को मिला 3 करोड़ में धुरंधर खिलाड़ी, किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने को तैयार

IPL 2026 : पंजाब किंग्स को मिला 3 करोड़ में धुरंधर खिलाड़ी,...

पप्पू यादव के बेटे सार्थक IPL नीलामी में बिके तो गदगद हुए पूर्णिया सांसद, बोले- प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ

पप्पू यादव के बेटे सार्थक IPL नीलामी में बिके तो गदगद हुए...

आईपीएल 2026 का सीजन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए होगा आखिरी, सीएसके ओपनर ने किया खुलासा

आईपीएल 2026 का सीजन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए...

IPL ऑक्शन में प्रशांत वीर ने 30 लाख से 14.20 करोड़ तक पहुंकर मचाया तहलका, रचा इतिहास

IPL ऑक्शन में प्रशांत वीर ने 30 लाख से 14.20 करोड़ तक...

KKR की एक और बड़ी बोली, बेबी मलिंगा 'मथीशा पथिराना' को खरीदा

KKR की एक और बड़ी बोली, बेबी मलिंगा 'मथीशा पथिराना' को खरीदा