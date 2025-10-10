WPL 2026 Mega Auction: अगले महीने होगा आयोजित डब्ल्यूपीएल 2026 की मेगा ऑक्शन, चेक करें नीलामी डेट और रिटेंशन की डिटेल्स

WPL 2026 Mega Auction: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 (WPL) के आगामी सीजन की मेगा ऑक्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस टी20 लीग का ऑक्शन 26 से 29 नवंबर के बीच आयोजित किया जा सकता है। वहीं, फ्रेंचाइज़ियों को अपनी मौजूदा टीमों में से पांच खिलाड़ियों को सीधे रिटेंशन या राइट टू मैच (RTM) विकल्प के ज़रिए फिर से अनुबंधित करने की अनुमति दे दी है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, विमेंस प्रीमियर लीग 2026 (WPL) की गवर्निंग काउंसिल ने फ्रेंचाइज़ियों को अपनी मौजूदा टीमों में से पांच खिलाड़ियों को सीधे रिटेंशन या राइट टू मैच (RTM) विकल्प के ज़रिए फिर से अनुबंधित करने की अनुमति दे दी है। टीमों को भेजे गए एक संदेश में, बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि प्रत्येक फ्रेंचाइज़ी के पास आगामी सीज़न के लिए अपनी टीम के पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट होगा।

फ्रेंचाइज़ियों को 5 नवंबर तक अपने रिटेंशन को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है, डब्ल्यूपीएल की मेगा नीलामी 26 से 29 नवंबर के बीच निर्धारित है। बीसीसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक टीम अधिकतम तीन भारतीय कैप्ड खिलाड़ियों, दो विदेशी खिलाड़ियों या दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। अगर कोई टीम पांच खिलाड़ियों के पूरे कोटे को रिटेन करना चाहती है, तो कम से कम एक अनकैप्ड खिलाड़ी होना चाहिए।

पांच खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली टीम के पर्स से 9.25 रुपये करोड़ काट लिए जाएंगे और वह किसी भी आरटीएम कार्ड के लिए पात्र नहीं होगी। चार खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली टीमों को ₹8.75 करोड़ का नुकसान होगा और उन्हें एक आरटीएम मिलेगा, जबकि तीन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली टीमों के पास दो RTM उपलब्ध होंगे।

रिटेन किए गए प्रत्येक अनकैप्ड खिलाड़ी की कीमत 50 लाख रुपये होगी। फ्रैंचाइज़ियों को रिटेन किए गए खिलाड़ियों को निर्धारित स्लैब से अधिक भुगतान करने की भी अनुमति है, और अतिरिक्त राशि उनके पर्स से काट ली जाएगी। खिलाड़ियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 नवंबर है, और नीलामी के लिए खिलाड़ियों की अंतिम सूची बीसीसीआई द्वारा 20 नवंबर को साझा की जाएगी।