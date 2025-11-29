WPL 2026 Schedule Announced: बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल 2026 के शेड्यूल का किया ऐलान; देखें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

WPL 2026 Schedule Announced: डब्ल्यूपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन के बाद आखिरकार लीग के शेड्यूल का भी ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने शनिवार को लीग के आगामी सीजन के कार्यक्रम की घोषणा की है। इस बार डब्ल्यूपीएल के मैच नवी मुंबई और वड़ोदरा में आयोजित किए जाएंगे। जिसमें ओपनिंग मैच नवी मुंबई और फाइनल वड़ोदरा में खेला जाएगा।

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल अनाउंस के अनुसार, लीग का चौथा एडिशन 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। सीज़न की शुरुआत नवी मुंबई में एक ब्लॉकबस्टर ओपनर से होगी, जहाँ डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। 9 से 17 जनवरी तक चलने वाले नवी मुंबई लेग में 11 मैच होंगे और इसके बाद लीग वडोदरा जाएगी, जहां प्लेऑफ़ समेत बाकी 11 मैच होंगे। एक्शन गुजरात जायंट्स (GG) और RCB के बीच फिर से होगा, जिसके बाद 2025 के फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस के बीच रीमैच होगा। लीग मैच 1 फरवरी तक जारी रहेंगे, जिसके बाद एक तय ब्रेक डे है।

पॉइंट्स टेबल में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमों का एलिमिनेटर मंगलवार, 3 फरवरी को होगा। जीतने वाली टीम टाइटल के एक कदम और करीब पहुंच जाएगी। टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को वडोदरा में होने वाले फाइनल में पहुंच जाएगी, इसी रात अगले TATA WPL चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा।

यहां देखें पूरा शेड्यूल