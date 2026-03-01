Xiaomi इलेक्ट्रिक स्कूटर 6 सीरीज और अल्ट्राथिन मैग्नेटिक पावर बैंक ग्लोबली लॉन्च, चेक करें कीमत और स्पेक्स

Tech News : शाओमी (Xiaomi) ने 28 फरवरी को MWC 2026 में, अपने AIoT पोर्टफोलियो में Xiaomi Watch 5, Redmi Buds 8 Pro और Xiaomi Tag के साथ Xiaomi Electric Scooter 6 Series और Xiaomi अल्ट्राथिन मैग्नेटिक पावर बैंक 5000 15W को भी शामिल किया। नए पावर बैंक की पतली एल्युमिनियम एलॉय बॉडी सिर्फ़ 6mm पतली है, और इसका वज़न सिर्फ़ 98g है। इसके अंदर, बेहतर एनर्जी डेंसिटी के लिए 16% सिलिकॉन-कार्बन कंटेंट से बनी हाई-डेंसिटी 5000mAh की बैटरी है।

Xiaomi अल्ट्राथिन मैग्नेटिक पावर बैंक चार्जिंग के लिए, इसमें 15W तक वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग और 22.5W तक वायर्ड USB-C फ़ास्ट चार्जिंग जैसे कई ऑप्शन मिलते हैं। यह डिवाइस पूरी तरह से Apple MagSafe-कम्पैटिबल है, और एक साथ दो डिवाइस चार्ज कर सकता है—एक वायरलेस पैड से और दूसरा USB-C पोर्ट से। सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, पावर बैंक में एडवांस्ड थर्मल मैनेजमेंट और स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए कई प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल हैं। कलर की बात करें तो यह गोल्ड, सिल्वर और ब्लैक जैसे तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसकी कीमत £49.99 है, और यह UK में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Xiaomi Electric Scooter 6 Series – स्पेसिफिकेशन्स और कीमत

Xiaomi इलेक्ट्रिक स्कूटर 6 सीरीज में टॉप पर Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra है, जिसमें 1200W का पीक पावर मोटर है जो 45Nm टॉर्क देता है। इससे राइडर 25% चढ़ाई चढ़ सकते हैं और बूस्ट मोड का इस्तेमाल करके 2.4 सेकंड में 24km/h की स्पीड पकड़ सकते हैं। यह 75km की रेंज देता है और इसमें डुअल-स्विंग-आर्म सस्पेंशन सिस्टम और 12-इंच के ऑल-टेरेन टायर के साथ 172mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है।

Xiaomi Electric Scooter 6 Max को लंबी दूरी के शहर के सफ़र के लिए बनाया गया है। यह 1100W का पीक आउटपुट और 70km की रेंज देता है। इसमें 45mm ट्रैवल फ्रंट सस्पेंशन और ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए 190mm का डेक शामिल है। दोनों मॉडल फास्ट चार्जर 2 को सपोर्ट करते हैं, जो एक घंटे की चार्जिंग में 30km तक की रेंज दे सकता है।

Xiaomi Electric Scooter 6 प्रो वेरिएंट को हल्के ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 1000W पीक मोटर के साथ ऑफ-रोड चेसिस और 12-इंच के ऑल-टेरेन टायर हैं। यह 70km की रेंज देता है और इसमें 30° किकटेल डेक डिज़ाइन है जो अलग-अलग राइडिंग पोज़िशन को सपोर्ट करता है। जबकि Xiaomi Electric Scooter 6 (Standard) में 12-इंच के ट्यूबलेस टायर और डुअल-एक्सल स्प्रिंग सस्पेंशन शामिल हैं। यह 45km की रेंज और 800W की पीक पावर देता है। फ्रेम कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील से बना है और 120kg का लोड सपोर्ट करता है। प्रो और स्टैंडर्ड दोनों मॉडल में फिसलन वाली सतहों पर व्हील स्पिन को कम करने के लिए TCS (ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम) शामिल है।

आखिर में, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, जिसे हमने पहले ही फिलीपींस में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकते देखा था, अब ग्लोबली लॉन्च हो गया है। इसके स्पेक्स की बात करें तो, Lite वेरिएंट का वज़न लगभग 18.1kg है और इसे छोटी ट्रिप और ऐसी स्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ स्कूटर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जाने की ज़रूरत हो सकती है। इसमें 10-इंच के न्यूमेटिक टायर और 500W का पीक मोटर इस्तेमाल किया गया है। यह 25km की रेंज देता है और इसमें 25mm का डुअल-स्प्रिंग फ्रंट सस्पेंशन शामिल है।

इस सीरीज़ का हर स्कूटर मोटर लॉकिंग, एनर्जी रिकवरी (KERS) कस्टमाइज़ेशन और ब्लूटूथ 5.4 के ज़रिए फ़र्मवेयर अपडेट के लिए Xiaomi Home App को सपोर्ट करता है। Lite मॉडल Xiaomi Home ऐप से कनेक्ट होता है, जिससे यूज़र मोटर लॉक, एनर्जी रिकवरी सेटिंग मैनेज कर सकते हैं और बैटरी स्टेटस मॉनिटर कर सकते हैं।

UK में, सभी पांच खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें अल्ट्रा वेरिएंट की कीमत £719.99 है और यह येलो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर 6 मैक्स है, जिसकी कीमत £599.99 है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर 6 प्रो, इलेक्ट्रिक स्कूटर 6 लाइट और इलेक्ट्रिक स्कूटर 6 की कीमत क्रमशः £499.99, £299.99 और £359.99 है। अल्ट्रा वेरिएंट के अलावा, बाकी सभी ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं।