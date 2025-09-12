  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का बड़ा वार, मुजफ्फरनगर में SDM जयेंद्र सिंह को किया निलंबित

भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का बड़ा वार, मुजफ्फरनगर में SDM जयेंद्र सिंह को किया निलंबित

यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने भ्रष्टाचार के आरोपित मुजफ्फरनगर जानसठ के उपजिलाधिकारी जयेन्द्र सिंह (SDM Jayendra Singh) पर बड़ा एक्शन लेते हुए गुरुवार को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि सरकारी भूमि को संक्रमणीय भूमिधर घोषित करते हुए वादी को मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने भ्रष्टाचार के आरोपित मुजफ्फरनगर जानसठ के उपजिलाधिकारी जयेन्द्र सिंह (SDM Jayendra Singh) पर बड़ा एक्शन लेते हुए गुरुवार को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि सरकारी भूमि को संक्रमणीय भूमिधर घोषित करते हुए वादी को मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। निलंबन अवधि (Suspension Period) में उन्हें राजस्व परिषद कार्यालय से संबद्ध किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जांच शुरू करते हुए बरेली के मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) को जांच सौंपी गई है।

पढ़ें :- स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचारी और मुकेश का करीबी 'स्टोरकीपर' अफसरों पर है भारी, दयाशंकर सिंह से लेकर केतकी सिंह ने की है शिकायत

नियुक्ति विभाग (Department Appointment) ने गुरुवार को उनका निलंबन आदेश जारी कर दिया है। उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई सहारनपुर  मंडलायुक्त (Divisional Commissioner Saharanpur)  द्वारा प्रदेश सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में एसडीएम को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया है। इसमें कहा गया है कि जानसठ तहसील में अमृतपाल बनाम सरकार का वाद चल रहा था।

ग्राम इसहाक वाला स्थित डेरावाल कोआपरेटिव फार्मिंग सोसायटी (Derawal Cooperative Farming Society) की करीब 750 बीघा जमीन पर विवाद चल रहा था। उपजिलाधिकारी कार्यालय में इस वाद की सुनवाई चल रही थी, उन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए जमीन की स्वामित्व का अधिकार संबंधी आदेश अमृतपाल सिंह के पक्ष में कर दिया। दूसरे पक्ष ने इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की थी। इसी आधार पर मामले की स्थानीय स्तर पर जांच कराते हुए मंडलायुक्त सहारनपुर (Divisional Commissioner Saharanpur) को रिपोर्ट दी गई थी। उन्होंने संस्तुति के साथ शासन को पूरी रिपोर्ट भेजी थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विधायक निधि पर 10 प्रतिशत मिल रहा कमीशन, तुम कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा...BJP विधायक के बयान की वीडियो वायरल

विधायक निधि पर 10 प्रतिशत मिल रहा कमीशन, तुम कार्यकर्ताओं को क्या...

Lucknow : लखनऊवासी जाम को कहेंगे बाय, शहर में बनेंगे ऑटो स्टैंड, कहीं से नहीं भरेंगे सवारी

Lucknow : लखनऊवासी जाम को कहेंगे बाय, शहर में बनेंगे ऑटो स्टैंड,...

अयोध्या पहुंचे मॉरीशस के PM रामगुलाम ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में किया दर्शन-पूजन, सीएम योगी भी रहे मौजूद

अयोध्या पहुंचे मॉरीशस के PM रामगुलाम ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में किया...

मां-बेटे के रिश्ते पर यति नरसिंहानंद का विवादित बयान, बोले-'एक बच्चे को जन्म देने वाली मां नागिन...'

मां-बेटे के रिश्ते पर यति नरसिंहानंद का विवादित बयान, बोले-'एक बच्चे को...

अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने लिए चला 'लोकल मैनिफेस्टो' का बड़ा दांव, जानिए क्यों है खास?

अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने लिए...

राहुल के साथ बेटे की तस्वीर पर बोले दिनेश प्रताप सिंह, 'हाथ नहीं मिलाना चाहिए था बल्कि पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए था'

राहुल के साथ बेटे की तस्वीर पर बोले दिनेश प्रताप सिंह, 'हाथ...