भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का बड़ा वार, मुजफ्फरनगर में SDM जयेंद्र सिंह को किया निलंबित

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने भ्रष्टाचार के आरोपित मुजफ्फरनगर जानसठ के उपजिलाधिकारी जयेन्द्र सिंह (SDM Jayendra Singh) पर बड़ा एक्शन लेते हुए गुरुवार को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि सरकारी भूमि को संक्रमणीय भूमिधर घोषित करते हुए वादी को मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। निलंबन अवधि (Suspension Period) में उन्हें राजस्व परिषद कार्यालय से संबद्ध किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जांच शुरू करते हुए बरेली के मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) को जांच सौंपी गई है।

नियुक्ति विभाग (Department Appointment) ने गुरुवार को उनका निलंबन आदेश जारी कर दिया है। उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई सहारनपुर मंडलायुक्त (Divisional Commissioner Saharanpur) द्वारा प्रदेश सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में एसडीएम को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया है। इसमें कहा गया है कि जानसठ तहसील में अमृतपाल बनाम सरकार का वाद चल रहा था।

ग्राम इसहाक वाला स्थित डेरावाल कोआपरेटिव फार्मिंग सोसायटी (Derawal Cooperative Farming Society) की करीब 750 बीघा जमीन पर विवाद चल रहा था। उपजिलाधिकारी कार्यालय में इस वाद की सुनवाई चल रही थी, उन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए जमीन की स्वामित्व का अधिकार संबंधी आदेश अमृतपाल सिंह के पक्ष में कर दिया। दूसरे पक्ष ने इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की थी। इसी आधार पर मामले की स्थानीय स्तर पर जांच कराते हुए मंडलायुक्त सहारनपुर (Divisional Commissioner Saharanpur) को रिपोर्ट दी गई थी। उन्होंने संस्तुति के साथ शासन को पूरी रिपोर्ट भेजी थी।