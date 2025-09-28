  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दंगाइयों योगी ने चेताया : देवीपाटन में बोले- ‘प्रदेश में अराजकता और दंगा करने की हिम्मत की तो जहन्नुम का दूंगा टिकट’

दंगाइयों योगी ने चेताया : देवीपाटन में बोले- ‘प्रदेश में अराजकता और दंगा करने की हिम्मत की तो जहन्नुम का दूंगा टिकट’

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बलरामपुर जिले के दौरे के दूसरे दिन रविवार सुबह उन्होंने देवीपाटन मंदिर (Devipatan Temple) में मां पाटेश्वरी (Maa Pateshwari) के दर्शन कर उनके पांव पखारे। इसके बाद आरती की। यहां से वह गोशाला पहुंचे। वहां पर गायों को चना, गुड़ और रोटियां खिलाकर गोसेवा की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बलरामपुर । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बलरामपुर जिले के दौरे के दूसरे दिन रविवार सुबह उन्होंने देवीपाटन मंदिर (Devipatan Temple) में मां पाटेश्वरी (Maa Pateshwari) के दर्शन कर उनके पांव पखारे। इसके बाद आरती की। यहां से वह गोशाला पहुंचे। वहां पर गायों को चना, गुड़ और रोटियां खिलाकर गोसेवा की। इसके बाद सीएम योगी (CM Yogi)  ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की। बच्चों को दुलारा और टाफियां दीं और खूब मन लगाकर पढ़ने को कहा। बताते चलें कि सीएम योगी (CM Yogi) शनिवार की रात यहां पहुंचे थे। उस समय मंदिर में दर्शन करके विश्राम को चले गए थे। उन्होंने रात्रि विश्राम यहीं मंदिर में ही किया था।

पढ़ें :- आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट मंचो से भड़काऊ बयानबाजी मंजूर नही, मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए:- पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन

प्रगति से खुशहाली हर द्वार, बलरामपुर में विकास की बयार

पढ़ें :- CM योगी ने छात्रों को वितरित की छात्रवृत्ति, कहा-आने वाले समय में 'वन नेशन-वन स्कॉलरशिप' की होने जा रही है व्यवस्था

इस दौरान मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी, कालीबाड़ी मंदिर गोरखपुर के महंत रवींद्र दास भी मौजूद रहे। सीएम ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात करके बच्चों से भी मिले। बच्चों को टाफियां देकर उन्हें दुलार किया और खूब मन लगाकर पढ़ने को कहा। मंदिर दर्शन के बाद सीएम धूधुलपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सरकारी योजनाओं पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही 826 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया। 2047 में विकसित भारत के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे।

छांगुर है कालनेमि राक्षस : सीएम योगी

इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी (CM Yogi) ने एक बार फिर प्रदेश में अराजकता और दंगा फैलाने वालों को चेतावनी दी। कहा कि यूपी में ऐसा करने की हिम्मत की तो जहन्नुम का टिकट दूंगा। बरेली का हवाला देते हुए सबक लेने को कहा। उन्होंने छांगुर की कालनेमि राक्षस से तुलना की। कहा कि विकास में बाधा डाली तो ऐसे राक्षसों का विनाश होगा। सपा और कांग्रेस के अराजकतत्वों से मिले होने की बात कही।

भारत में नहीं चलेगा गजवा-ए-हिंद

सीएम योगी (CM Yogi)  ने कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं, लेकिन गजवा-ए-हिंद (Ghazwa-e-Hind)  का नारा लगाकर देश के भीतर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवा-ए-हिंद (Ghazwa-e-Hind) भारत की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती महान आत्माओं की भूमि है। यह उन महान आत्माओं के आदर्श चलेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। गजवा-ए-हिंद (Ghazwa-e-Hind)  की कल्पना करना, इसके बारे में सपना देखना भी नरक का टिकट बन जाएगा। जो लोग ऐसी गतिविधियों में लगे हैं, वे कान खोलकर सुन लें। देर-सवेर उनका भी हश्र छांगुर जैसा ही होगा।

पढ़ें :- रायबरेली में ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडेय से ग्राम प्रधान ने बताया जान का खतरा, मैं यह सोचने को मजबूर हूं कि कर लूं आत्महत्या

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इंडियन फिल्म्स अकादमी के छात्रों से फ़िल्म निर्माता व अभिनेता राहुल मित्रा ने किया संवाद, अर्जुन रामपाल ने वीडियो कॉल से दिए अभिनय के टिप्स 

इंडियन फिल्म्स अकादमी के छात्रों से फ़िल्म निर्माता व अभिनेता राहुल मित्रा...

वायरल वीडियो: समाजवादी पार्टी में लगी सेंध कानपुर के सपा विधायक ने भाजपा के मंच से दिया भाषण, सतीश महाना भी रहे मौजूद

वायरल वीडियो: समाजवादी पार्टी में लगी सेंध कानपुर के सपा विधायक ने...

'आइ लव मोहम्मद’ के जुलूस में बच्चे मिले तो अभिभावकों पर लगेगी रासुका - पुलिस कमिश्नर का सख्त रुख़

'आइ लव मोहम्मद’ के जुलूस में बच्चे मिले तो अभिभावकों पर लगेगी...

दंगाइयों योगी ने चेताया : देवीपाटन में बोले- 'प्रदेश में अराजकता और दंगा करने की हिम्मत की तो जहन्नुम का दूंगा टिकट'

दंगाइयों योगी ने चेताया : देवीपाटन में बोले- 'प्रदेश में अराजकता और...

जो सरकार से असहमत होगा, सवाल पूछेगा...उसको भेजेंगे जेल, बनारस में सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान

जो सरकार से असहमत होगा, सवाल पूछेगा...उसको भेजेंगे जेल, बनारस में सुप्रिया...

पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना स्वीकार्य नहीं, अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी: सीएम योगी

पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना स्वीकार्य नहीं, अगर किसी...