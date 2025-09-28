दंगाइयों योगी ने चेताया : देवीपाटन में बोले- ‘प्रदेश में अराजकता और दंगा करने की हिम्मत की तो जहन्नुम का दूंगा टिकट’

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बलरामपुर जिले के दौरे के दूसरे दिन रविवार सुबह उन्होंने देवीपाटन मंदिर (Devipatan Temple) में मां पाटेश्वरी (Maa Pateshwari) के दर्शन कर उनके पांव पखारे। इसके बाद आरती की। यहां से वह गोशाला पहुंचे। वहां पर गायों को चना, गुड़ और रोटियां खिलाकर गोसेवा की।
बलरामपुर । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बलरामपुर जिले के दौरे के दूसरे दिन रविवार सुबह उन्होंने देवीपाटन मंदिर (Devipatan Temple) में मां पाटेश्वरी (Maa Pateshwari) के दर्शन कर उनके पांव पखारे। इसके बाद आरती की। यहां से वह गोशाला पहुंचे। वहां पर गायों को चना, गुड़ और रोटियां खिलाकर गोसेवा की। इसके बाद सीएम योगी (CM Yogi) ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की। बच्चों को दुलारा और टाफियां दीं और खूब मन लगाकर पढ़ने को कहा। बताते चलें कि सीएम योगी (CM Yogi) शनिवार की रात यहां पहुंचे थे। उस समय मंदिर में दर्शन करके विश्राम को चले गए थे। उन्होंने रात्रि विश्राम यहीं मंदिर में ही किया था।
प्रगति से खुशहाली हर द्वार, बलरामपुर में विकास की बयार
इस दौरान मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी, कालीबाड़ी मंदिर गोरखपुर के महंत रवींद्र दास भी मौजूद रहे। सीएम ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात करके बच्चों से भी मिले। बच्चों को टाफियां देकर उन्हें दुलार किया और खूब मन लगाकर पढ़ने को कहा। मंदिर दर्शन के बाद सीएम धूधुलपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सरकारी योजनाओं पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही 826 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया। 2047 में विकसित भारत के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे।
छांगुर है कालनेमि राक्षस : सीएम योगी
इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी (CM Yogi) ने एक बार फिर प्रदेश में अराजकता और दंगा फैलाने वालों को चेतावनी दी। कहा कि यूपी में ऐसा करने की हिम्मत की तो जहन्नुम का टिकट दूंगा। बरेली का हवाला देते हुए सबक लेने को कहा। उन्होंने छांगुर की कालनेमि राक्षस से तुलना की। कहा कि विकास में बाधा डाली तो ऐसे राक्षसों का विनाश होगा। सपा और कांग्रेस के अराजकतत्वों से मिले होने की बात कही।
भारत में नहीं चलेगा गजवा-ए-हिंद
सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं, लेकिन गजवा-ए-हिंद (Ghazwa-e-Hind) का नारा लगाकर देश के भीतर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवा-ए-हिंद (Ghazwa-e-Hind) भारत की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती महान आत्माओं की भूमि है। यह उन महान आत्माओं के आदर्श चलेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। गजवा-ए-हिंद (Ghazwa-e-Hind) की कल्पना करना, इसके बारे में सपना देखना भी नरक का टिकट बन जाएगा। जो लोग ऐसी गतिविधियों में लगे हैं, वे कान खोलकर सुन लें। देर-सवेर उनका भी हश्र छांगुर जैसा ही होगा।