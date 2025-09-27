  1. हिन्दी समाचार
  2. गैलरी
  3. आपको पता है ना मेरे पापा कौन हैं’, Shraddha Kapoor से फैंस ने किया प्यार का इजहार, तो दे डाली धमकी

आपको पता है ना मेरे पापा कौन हैं’, Shraddha Kapoor से फैंस ने किया प्यार का इजहार, तो दे डाली धमकी

बॉलीवुड मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस  श्रद्धा कपूर  जो अक्सर अपने खूबसूरती और फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। स्त्री 2 से लाइमलाइट लूटने वाली एक्ट्रेस इस बार महफिल  में वहवाही बटोरी हैं। एक्टर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं वो हर बात अपने फैंस से शेयर करती हैं । वहीं इस बीच श्रद्धा कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।  इस वीडियो में श्रद्धा कपूर ने सरेआम फैन को धमकी दे रही हैं।  ये जानकार आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा कपूर को ऐसा करना पड़ा? तो आइए आप को देतील में बताते हैं ....

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस  श्रद्धा कपूर  जो अक्सर अपने खूबसूरती और फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। स्त्री 2 से लाइमलाइट लूटने वाली एक्ट्रेस इस बार महफिल  में वहवाही बटोरी हैं।  श्रद्धा मीडिया पर एक्टिव रहती हैं वो हर बात अपने फैंस से शेयर करती हैं । वहीं इस बीच श्रद्धा कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।  इस वीडियो में श्रद्धा कपूर ने सरेआम फैन को धमकी दे रही हैं।  ये जानकार आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा कपूर को ऐसा करना पड़ा? तो आइए आप को देतील में बताते हैं ….

पढ़ें :- करियर के Starting दिनो को याद कर बोले सैफ'' 10 बार Kiss करना होगा…’, 1000 रुपये के लिए प्रोड्यूसर ने रखी थी अजीब शर्त

श्रद्धा कपूर का वीडियो वायरल

बता दें कि सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो बेहद फनी वीडियो है।  हाल ही में एक्ट्रेस एक इवेंट में गई।  इस दौरान श्रद्धा कपूर ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और एक लंबी चोटी को भी कैरी किया था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी।  अब इवेंट से जो वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि श्रद्धा कपूर हाथ में माइक लिए स्टेज पर खड़ी हैं।

फैन ने किया प्रपोज

इस दौरान पीछे से आवाज आती है कि आई लव यू श्रद्धा… ये सुनकर एक्ट्रेस एक बार तो एक सेकंड के दंग हो जाती हैं, लेकिन दूसरे ही पल वो झट से कहती हैं कि अच्छा, इतना ओपनली, आपको पता है ना मेरे पापा कौन हैं? इसके बाद एक्ट्रेस मुस्कुरा देती हैं. श्रद्धा कपूर का ये अंदाज बेहद फनी था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है।

पढ़ें :- Katrina Kaif ने कर दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बेबी बंप के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो

श्रद्धा कपूर का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर धमाल मचा रहा है। वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि स्त्री आ गई. दूसरे यूजर ने कहा कि क्या कमाल का जवाब दिया है. तीसरे यूजर ने कहा कि मजा ही आ गया।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आपको पता है ना मेरे पापा कौन हैं’, Shraddha Kapoor से फैंस ने किया प्यार का इजहार, तो दे डाली धमकी

आपको पता है ना मेरे पापा कौन हैं’, Shraddha Kapoor से फैंस...

Navratri 2025 Day 5: सबकी नजरें सिर्फ आप पर , नवरात्र के पांचवे दिन पहनें ये रंग और अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स!

Navratri 2025 Day 5: सबकी नजरें सिर्फ आप पर , नवरात्र के...

मनोरंजन जगत में छाई शोक की लहर, कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस ने 38 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

मनोरंजन जगत में छाई शोक की लहर, कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस...

जाह्नवी कपूर ने फ्यूचर प्लानिंग का किया खुलासा, बोलीं- लुंगी वाला पति चलेगा और पैदा करना चाहती हैं तीन बच्चे

जाह्नवी कपूर ने फ्यूचर प्लानिंग का किया खुलासा, बोलीं- लुंगी वाला पति...

VIDEO-'सैयारा' स्टार अनीत पड्डा एक्टिंग के अलावा इस कला में भी हैं माहिर, छुपे हुनर से फैंस को कराया रूबरू

VIDEO-'सैयारा' स्टार अनीत पड्डा एक्टिंग के अलावा इस कला में भी हैं...

प्रियंका चोपड़ा हुईं Oops मोमेंट का शिकार, तस्वीरें देख फैंस उन्हें जमकर सुना रहे हैं खरी खोटी

प्रियंका चोपड़ा हुईं Oops मोमेंट का शिकार, तस्वीरें देख फैंस उन्हें जमकर...