आपको पता है ना मेरे पापा कौन हैं’, Shraddha Kapoor से फैंस ने किया प्यार का इजहार, तो दे डाली धमकी

बॉलीवुड मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर जो अक्सर अपने खूबसूरती और फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। स्त्री 2 से लाइमलाइट लूटने वाली एक्ट्रेस इस बार महफिल में वहवाही बटोरी हैं। श्रद्धा मीडिया पर एक्टिव रहती हैं वो हर बात अपने फैंस से शेयर करती हैं । वहीं इस बीच श्रद्धा कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में श्रद्धा कपूर ने सरेआम फैन को धमकी दे रही हैं। ये जानकार आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा कपूर को ऐसा करना पड़ा? तो आइए आप को देतील में बताते हैं ….

श्रद्धा कपूर का वीडियो वायरल

बता दें कि सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो बेहद फनी वीडियो है। हाल ही में एक्ट्रेस एक इवेंट में गई। इस दौरान श्रद्धा कपूर ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और एक लंबी चोटी को भी कैरी किया था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब इवेंट से जो वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि श्रद्धा कपूर हाथ में माइक लिए स्टेज पर खड़ी हैं।

फैन ने किया प्रपोज

इस दौरान पीछे से आवाज आती है कि आई लव यू श्रद्धा… ये सुनकर एक्ट्रेस एक बार तो एक सेकंड के दंग हो जाती हैं, लेकिन दूसरे ही पल वो झट से कहती हैं कि अच्छा, इतना ओपनली, आपको पता है ना मेरे पापा कौन हैं? इसके बाद एक्ट्रेस मुस्कुरा देती हैं. श्रद्धा कपूर का ये अंदाज बेहद फनी था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है।

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो

श्रद्धा कपूर का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर धमाल मचा रहा है। वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि स्त्री आ गई. दूसरे यूजर ने कहा कि क्या कमाल का जवाब दिया है. तीसरे यूजर ने कहा कि मजा ही आ गया।