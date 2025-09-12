Healthcare Tips: लौकी जूस के फायदे जानकार उड़ जाएगा होश , जाने पीने का सही समय

सेहत हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस गर्मी में बॉडी को ठंडा रखने के लिए लौकी का जूस लोग पीते हैं । लेकिन क्या आपको इसे पीने का सही टाइम पता है अगर नहीं तो आज हम इस आर्टिकल में लौकी के जूस से जुड़ी सभी चीज़ बताऊँगी जो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

वजन कम करने में उपयोगी

लौकी का जूस low-calorie drink के रूप में जाना जाता है। इसमें फाइवर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है और भूख देर से लगती है। अगर आप weight loss के लिए diet plan में शामिल करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट पिये।

पाचन तंत्र को बनाए स्वस्थ

लौकी का जूस पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है। यह पेट की गर्मी को कम करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। रोज़ाना सेवन करने से पेट साफ और स्वस्थ रहता है इसलिए अगर पेट की समस्या से परेशान रहते हैं तो इसका सेवन न करें।

दिल के लिए फायदेमंद

इस जूस को हार्ट के सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें काफी मिनरल्स होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और दिल को मजबूत रखने में मदद करते हैं। इसलिए high blood pressure वाले लोग इसे नियमित रूप से पी सकतेशरीर को डिटॉक्स करता है लौकी का जूस detox drink के रूप में काम करता है. यह शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और लीवर को स्वस्थ बनाए रखता है. रोज़ाना सुबह खाली पेट इसे पीना सबसे सही माना जाता है।

जूस पीने का सही समय

लौकी जूस पीने का सबसे सही समय सुबह खाली पेट होता है । इसे पीने से आपका शरीर सेहतमंद रहता है। आप चाहें तो दिन में भी इसे पी सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले सेवन करने का ज्यादा फायदा मिलेगा।