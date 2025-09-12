  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Healthcare Tips: लौकी जूस के फायदे जानकार उड़ जाएगा होश , जाने पीने का सही समय

Healthcare Tips: लौकी जूस के फायदे जानकार उड़ जाएगा होश , जाने पीने का सही समय

सेहत हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस गर्मी में बॉडी को  ठंडा रखने के लिए लौकी का जूस लोग पीते हैं । लेकिन क्या आपको इसे  पीने का सही टाइम पता है अगर नहीं तो आज हम इस आर्टिकल में लौकी के जूस से जुड़ी सभी चीज़ बताऊँगी जो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सेहत हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस गर्मी में बॉडी को  ठंडा रखने के लिए लौकी का जूस लोग पीते हैं । लेकिन क्या आपको इसे  पीने का सही टाइम पता है अगर नहीं तो आज हम इस आर्टिकल में लौकी के जूस से जुड़ी सभी चीज़ बताऊँगी जो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

पढ़ें :- Delhi AIIMS: सुसाइड को रोकने के लिए एम्स ने उठाया बड़ा कदम , Launch किया स्पेशल App

वजन कम करने में उपयोगी

लौकी का जूस low-calorie drink के रूप में जाना जाता है। इसमें फाइवर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है और भूख देर से लगती है।  अगर आप weight loss के लिए diet plan में शामिल करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट पिये।

पाचन तंत्र को बनाए स्वस्थ

लौकी का जूस पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है। यह पेट की गर्मी को कम करता है और कब्ज  जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। रोज़ाना सेवन करने से पेट साफ और स्वस्थ रहता है इसलिए अगर पेट की समस्या  से परेशान रहते हैं तो इसका सेवन न करें।

पढ़ें :- Health care : इन लोगों को नहीं करना चाहिए भिंडी का सेवन , नहीं तो पड़ेंगे डॉक्टर के चक्कर

दिल के लिए फायदेमंद

इस जूस को हार्ट के सेहत  के  लिए भी अच्छा माना जाता है।  इसमें काफी मिनरल्स होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और दिल को मजबूत रखने में मदद करते हैं।  इसलिए high blood pressure वाले लोग इसे नियमित रूप से पी सकतेशरीर को डिटॉक्स करता है लौकी का जूस detox drink के रूप में काम करता है. यह शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और लीवर को स्वस्थ बनाए रखता है. रोज़ाना सुबह खाली पेट इसे पीना सबसे सही माना जाता है।

जूस पीने का सही समय 

लौकी जूस पीने  का सबसे सही समय सुबह खाली पेट होता है । इसे पीने से आपका शरीर सेहतमंद रहता है। आप चाहें तो दिन में भी इसे पी सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले सेवन करने का ज्यादा फायदा मिलेगा।

पढ़ें :- Health Tips : गलत वक्त पर बीपी मापने से आ सकती है गलत रीडिंग, जानिए Blood pressure चेक करने का सही समय
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Healthcare Tips: लौकी जूस के फायदे जानकार उड़ जाएगा होश , जाने पीने का सही समय

Healthcare Tips: लौकी जूस के फायदे जानकार उड़ जाएगा होश , जाने...

Delhi AIIMS: सुसाइड को रोकने के लिए एम्स ने उठाया बड़ा कदम , Launch किया स्पेशल App

Delhi AIIMS: सुसाइड को रोकने के लिए एम्स ने उठाया बड़ा कदम...

Jitiya Vrat 2025  :  नोनी का पौष्टिक पत्तेदार साग फाइबर से भरपूर होता , जितिया व्रत पर बनाकर खाती हैं माताएं

Jitiya Vrat 2025  :  नोनी का पौष्टिक पत्तेदार साग फाइबर से भरपूर...

Jaw tumour : मुंह में सूजन-पस लेकर AIIMS पहुंची 24 साल लड़की, रिपोर्ट देख डॉक्टर के उड़े होश

Jaw tumour : मुंह में सूजन-पस लेकर AIIMS पहुंची 24 साल लड़की,...

Swachh Vayu Sarvekshan 2025 : लखनऊ चौथे से 15वें स्थान पर फिसला, रैंकिंग में बड़ी गिरावट, रायबरेली 7वें पर

Swachh Vayu Sarvekshan 2025 : लखनऊ चौथे से 15वें स्थान पर फिसला,...

Health care : इन लोगों को नहीं करना चाहिए भिंडी का सेवन , नहीं तो पड़ेंगे डॉक्टर के चक्कर

Health care : इन लोगों को नहीं करना चाहिए भिंडी का सेवन...