Video : ‘आप बहुत खूबसूरत हैं’, डोनाल्ड ट्रंप ने भरे मंच पर किया इटली पीएम की तारीफ

अमेरिकन प्रेसिडेंट टैरिफ के बाद लगातार खबरों मे बने  हुए हैं । अब  ट्रंप ने सोमवार को मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में विश्व युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे थे। ऐसे में  अचानक उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की उपस्थिति की प्रशंसा करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ट्रंप ने आडियन्स से कहा, "हमारे पास एक महिला है, एक युवा महिला जो... मुझे यह कहने की अनुमति नहीं है क्योंकि आमतौर पर अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह आपके राजनीतिक करियर का अंत होता है। फिर भी मैं कहूंगा कि वह एक खूबसूरत युवा महिला हैं!"

 ट्रंप ने मेलोनी को क्या कहा

बता दें कि जब ये बात ट्रंप  बोल रहे थे तो मेलोनी मौके पीछे खड़ी थी।  लोगों ने आगे कहा, “वह कहां हैं? वह वहां हैं! फिर ट्रंप ने कहा, “मेलोनी एक खूबसूरत महिला है। फिर ट्रंप ने मेलोनी से पूछा, आपको खूबसूरत कहलाने में कोई आपत्ति तो नहीं है, है ना? क्योंकि आप ऐसी हो। यहां आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम इसकी सराहना करते हैं। ट्रंप ने फिर मेलोनी के लिए का, वह यहां आना चाहती थीं और वह अद्भुत हैं और इटली में लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। वह एक बहुत ही सफल, बहुत ही सफल राजनीतिज्ञ हैं।”

ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रम्प किए तारीफ 

मेलोनी के रूपरंग को लेकर ट्रंप कोई  पहली बार इस तरह की पहली टिप्पणी नहीं है। न्यूज़ब्रेक के अनुसार, 2017 में भी एक महिला आयरिश रिपोर्टर को निशाना बनाकर उनकी आलोचना हुई थी, जिसे आलोचकों ने “डरावना” क्षण बताया था। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को लेकर कहा, “मैंने कई बार पढ़ा है कि तीसरा विश्व युद्ध मध्य पूर्व में शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उम्मीद है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा ही नहीं। लेकिन यह मध्य पूर्व में शुरू नहीं होग

