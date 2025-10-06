  1. हिन्दी समाचार
  3. Video Viral: 15 पत्नियां, 30 बच्चे और 100 नौकर, अबू धाबी एयरपोर्ट पर अफ्रीकी राजा का कुनबा देख उड़े लोगों के होश

UAE के अबू धाबी हवाई अड्डे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक अफ्रीकी-अमेरिकी व्यक्ति कई महिलाओं    के साथ, एक प्रावेट जेट से उतरते हुए दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ लोग उस वक्त चौंक गए जब उन्होंने इस व्यक्ति के आस-पास के लोगों को झुककर सलाम करते हुए देखा। बताया जा रहा है कि, 10 जुलाई, 2025 को सामने आए इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि दक्षिणी अफ्रीका के एस्वातिनी (पूर्व में स्वाज़ीलैंड) के राजा मस्वाती तृतीय हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एयरपोर्ट पर लगाना पड़ा लॉकडाउन

बता दें कि, राजा मस्वाती तृतीय एक निजी जेट से अपनी 15 पत्नियों, 30 बच्चों और लगभग 100 सेवकों के साथ पहुंचे। उनके कुनबे की बड़ी संख्या को देखते हुए वहां मौजूद सिक्योरिटी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं। इस कारण कि तीन टर्मिनल बंद कर अस्थायी लॉकडाउन लगाना पड़ा। कथित तौर पर, राजा की यूएई यात्रा का उद्देश्य आर्थिक समझौतों पर बातचीत करना था।

उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल ने दुनिया भर के लोगों को चकित कर दिया है। वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर  शेयर किया गया है। इसमें राजा मस्वाती पारंपरिक तेंदुए प्रिंट वाली पोशाक पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी पत्नियां चटकीले, रंग-बिरंगे अफ्रीकी परिधान पहने हुए हैं। उनके 100 सदस्यीय दल शाही सामान और रसद प्रबंधन में व्यस्त थे। वीडियो के सामने आने के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के मीम्स बन रहे हैं जिसमें लोग राजा के कुनबे की तुलना पूरे गांव से कर रहे हैं।

अफ्रीकी राजा का परिवार और संपत्ति 

राजा मस्वाती के पिता, स्वाज़ीलैंड के पूर्व राजा थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी 70 से ज़्यादा पत्नियां थीं, कुछ रिपोर्टों के अनुसार 125 तक, और 210 से ज़्यादा बच्चे और लगभग 1,000 नाती-पोते थे। राजा मस्वाती तृतीय की स्वयं 30 पत्नियां हैं, हालांकि हालिया रिपोर्टों के अनुसार वर्तमान में उनके साथ 15 पत्नियां हैं, और उनके 35 से ज़्यादा बच्चे हैं। उन्होंने 1986 से इस्वातिनी पर शासन किया है और उन्हें दुनिया के सबसे धनी सम्राटों में से एक माना जाता है, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति 1 अरब डॉलर से अधिक है।

 

 

