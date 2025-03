5G Phone Under 10K: सिर्फ 9,249 रुपये में 8GB RAM, 50MP कैमरा व 5160mAh बैटरी वाला 5जी फोन; चेक करें डिटेल्स

5G Phone Under 10K: शाओमी सबब्रांड पोको ने अपना POCO M7 5G को लॉन्च किया था, जिसके नए वेरिएंट M7 5G एयरटेल एडिशन को भारत में पेश किया गया है। यह वेरिएंट एयरटेल यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव है, जिससे यह 5G स्मार्टफोन मार्केट में और भी किफायती एंट्री बन गया है। जिसे यूजर्स 13 मार्च से 9,249 रुपये में खरीद पाएंगे। आइये POCO M7 5G एयरटेल एडिशन की कीमत, ऑफर्स और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं-

POCO M7 5G एयरटेल एडिशन के बेस मॉडल को 10,499 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट के 11,499 रुपये में लॉन्च किया गया था। यह मिंट ग्रीन, सैटिन ब्लैक और ओशन ब्लू कलर में उपलब्ध होगा। स्पेशल एडिशन को 1,250 रुपये की बैंक छूट के साथ 9,249 रुपये में खरीद सकते हैं। इसकी सेल 13 मार्च को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। यह POCO M7 स्पेशल एडिशन एयरटेल नेटवर्क पर लॉक होगा। इसकी तुलना में, POCO M7 स्टैंडर्ड एडिशन को बेस मॉडल के लिए 10,499 रुपये और 8GB/128GB वेरिएंट के लिए 11,499 रुपये में लॉन्च किया गया था।

Going Big on #5G with #Airtel.

First Sale on 13th March on #Flipkart#TheBigShow #POCOM75G 🚀 pic.twitter.com/Aw5sP1udrH

— POCO India (@IndiaPOCO) March 10, 2025