Viral Video: दिव्यांग डिलीवरी ब्वॉय ने महिला ग्राहक को भेजा ऐसा मैसेज,पढ़कर लोगों की आखें हुई नम

सोशल मीडिया  अक्सर हसीं मज़ाक के वीडियो  वायरल होते हैं  लेकिन इस बार जो वायरल हो रहा है वो देख कर लोगों की आखें नम हो गयी हैं । इस पोस्ट में एक महिला और दिव्यांग डिलीवरी पार्टनर की चैट दिखाई गई है। महिला ने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिस पर लिखा है- 'पुरुष अपने परिवार के लिए क्या-क्या करते हैं!' इस स्क्रीनशॉट में एक सिस्टम नोट भी दिख रहा है जिसमें बताया गया है कि डिलीवरी पार्टनर सुनने और बोलने में अक्षम है। बातचीत के लिए उसने इन-ऐप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एक्स पोस्ट हो रही वायरल

इस पोस्ट को एक्स पर @Sam0kayy नामक हैंडल से शेयर किया गया है। उसका बॉय का संदेश प्रकार था ‘नमस्ते। मैं सुनने में अक्षम हूं। मैं सुन और बोल नहीं सकता। मैं आपको संदेश भेजूंगा, कृपया देख लीजिए।’यह पोस्ट सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में वायरल हो गई और करीब एक मिलीयन लोगों ने इसे प्यार दिया। कई यूज़र्स ने इसे दिल को छू लेने वाला और विनम्र करने वाला बताया। डिलीवरी पार्टनर के इस संदेश की ईमानदारी ने पाठकों को चुनौतियों के बावजूद अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने के उनके दृढ़ संकल्प की सराहना करने पर मजबूर कर दिया।

यूजर्स ने ​दी प्रतिक्रिया 

इस पोस्ट को देख कर लोग भावुक हो गए। इस पोस्ट को देखने के बाद कई यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा कि, ‘इसने सचमुच मेरे दिल को छू लिया। उनके जैसे लोग हमें असली साहस की झलक दिखाते हैं।’ दूसरे यूजर ने लिखा कि, ‘इस व्यक्ति के लिए सम्मान। अपने काम और परिवार के प्रति उनका समर्पण प्रेरणादायक है।’ तीसरे यूजर ने लिखा कि, ‘यह याद दिलाता है कि श्रम की गरिमा को हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए।’ वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि, ‘यह पढ़कर मैं भावुक हो गया। ऐसे लोग समाज से और ज़्यादा सहयोग के हक़दार हैं।’

 

 

