Viral Video : फेम के लिए ट्रेन में ही नहाने लगा युवक , वीडियो वायरल के बाद Railway ने लिया बड़ा एक्शन

वायरल होने के लिए लोग किसि भी हद तक जा सकते हैं । इस टाइम सोशल मीडिया पर आधी जनता तो सिर्फ और सिर्फ रील बनाने के लिए ही हैं। लोगों की चाह है कि वो रील बनाकर फेमस हो जाएं तो उनकी लाइफ भी शायद सेट हो जाएगी और ऐसी सोच रखना बिल्कुल गलत नहीं है। आज के समय में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ रील और सोशल मीडिया के जरिए ही फेमस हुए हैं मगर इस बात का भी तो ध्यान रखना जरूरी है कि रील के जरिए वायरल होने के लिए लोग क्या कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं। अब किसी पब्लिक प्लेस पर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि दूसरों को दिक्कत हो और अजीब भी लगे मगर कई सारे लोग ऐसा ही करते हैं। इस वीडियो में काफी कुछ देखने को मिल रहा है।

ट्रेन के अंदर नहाने लगा बंदा

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ट्रेन के अंदर का है। वीडियो में दिखता है कि ट्रेन में काफी कम लोग हैं। वहीं एक बंदा ट्रेन के दरवाजे से थोड़ी आगे ही खड़ा है। उसके सामने एक बाल्टी में पानी है और गिलास से पानी निकालकर वो नहाने लगता है। इसके बाद वो थोड़ा सा शैम्पू भी लगाता है और फिर से शरीर पर पानी डालने लगता है। अंत में वो पूरी बाल्टी को उठाता है और बचा हुआ सारा पानी एक साथ शरीर पर डाल लेता है और फिर उठ जाता है। इस हरकत के बाद रेलवे अधिकारी ने एक्शन लिया।

यहां देखें वायरल वीडियो

रेलवे ने वायरल वीडियो पर ले लिया एक्शन

आपने अभी जो वीडियो देखा उसे एक्स प्लेटफॉर्म पर @WokePandemic नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने अपने अकाउंट(@CPRONCR) से उसी पोस्ट को RT करते हुए लिखा, ‘वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर ट्रेन में नहाने का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। इस व्यक्ति द्वारा रील बनाकर लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा कार्य करने की बात स्वीकार की गयी है। आरपीएफ द्वारा उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। उत्तर मध्य रेलवे समस्त यात्रियों से यह अनुरोध करता है कि ऐसा कार्य न करें जो अनुचित है और अन्य यात्रियों के लिए असुविधाजनक भी।’