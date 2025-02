Aero India 2025 : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, बोले-भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को शक्ति प्रदान कर रहा है रक्षा क्षेत्र

बेंगलुरु। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो Aero India 2025 का उद्घाटन सोमवार को केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए हुए श्री सिंह कहा कि एयरो इंडिया 2025, महत्वपूर्ण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का संगम है, जो आज की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा या भारतीय शांति अलग-थलग नहीं है। सुरक्षा, स्थिरता और शांति साझा निर्माण हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। आज, रक्षा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को शक्ति प्रदान कर रहा है।

