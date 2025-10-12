video: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब, पाक के 58 सैनिकों को मार गिरया, बार्डर पर 25 चौकियों पर किया कब्जा

नई दिल्ली। पाकिस्तान को अफगानिस्तान उसी की भाषा में लगातार जवाब दे रहा है। दो दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इसका जवाब देते हुए बीती रात अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर भी हमला कर दिया और उसके 58 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। अफगानिस्तान की सेना ने बार्डर से लगने वाली पाकिस्तान की 25 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। यह चौकियां खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बार्डर पर है।

पाकिस्तान की सरकार ने खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तनाव बढ़ने के बाद अफगानिस्तान से लगने वाली अपनी सभी सीमाएं बंद कर दी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan’s Prime Minister Shahbaz Sharif) ने हमले की निंदा की है। उन्होने कहा कि अफगानिस्तान को इसका कड़ा जवाब मिलेगा। इस बात की उन्होने संकल्प लिया है। वहीं तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर फिर से हमला किया तो अफगानिस्तान की सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया देंगे।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद (Taliban government spokesman Zabihullah Mujahid) ने काबुल में प्रेस वार्ता में पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए बताया कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है। हमें अपनी हवाई और जमीनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है। पाकिस्तान सरकार को आतंकियों को पनाह देना बंद कर दे अफगान सरकार के हवाले कर देना चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने अपना केंद्र बना रखा हैं।

जानकारी के मुताबिक इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल और बलूचिस्तान में बारामचा स्थित चौकियों पर गोलीबारी करके उन्हें तबाह कर दिया है। साथ ही अफगानिस्तान ने उन चौकियों पर कब्जा भी कर लिया हैं कुनार, नंगरहार, पक्तिका, खोस्त और हेलमंद में भी अफगान और पाक सैनिकों में झड़प हुई है। इस बात की पुष्ठी तालिबान के अधिकारियों ने की हैं वहीं पता चला है कि अफगानिस्तान के सैनिकों ने पाक सैनिकों के हथियार छीनकर हमला किया।