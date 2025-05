Alcatel V3 Ultra 5G स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक आया सामने; भारत में जल्द लॉन्च होने की उम्मीद

Alcatel V3 Ultra 5G First Look: अल्काटेल के जल्द ही भारतीय बाजार में वापसी करने की चर्चाएं तेज हैं और इसके आगामी डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट पहले ही फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दी गई थी। कंपनी अपने आगामी अल्काटेल स्मार्टफोन (Alcatel V3 Ultra 5G) के लॉन्च टाइमलाइन या मोनिकर से संबंधित कोई अपडेट नहीं दिया है। हालांकि, आगामी डिवाइस पहली झलक सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है।

पिछले महीने, एचटेक के सीईओ माधव शेठ ने खुलासा किया था कि वह भारत में अल्काटेल स्मार्टफोन के लॉन्च का नेतृत्व करने के लिए एनएक्सटीसेल में शामिल हो गए हैं। आज, सीईओ ने आधिकारिक तौर पर अल्काटेल के आगामी स्मार्टफोन- अल्काटेल वी3 अल्ट्रा 5जी स्मार्टफोन का पहला लुक जारी किया है। स्मार्टफोन के पिछले हिस्से का खुलासा हुआ है, जिसमें एक गोलाकार कैमरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल में तीन कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश है। दाईं ओर तीन बटन हैं, जबकि डिवाइस में स्टाइलस के लिए सपोर्ट होने का खुलासा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्मार्टफोन काले और पीले रंग के संयोजन में आएगा।

I can’t share all the details yet, but I’m excited to say I chose the black box. It truly outshines the other options in elegance and class.

What do you think?@IndiaAlcatel#SpoilerAlert#AlcatelMobile #FirstLook pic.twitter.com/8GKVX8pVuq

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) May 10, 2025