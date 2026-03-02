Amazon EPL Sale : भारत में 6 मार्च से शुरु होगी अमेजन बंपर सेल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर मिलेगा हजारों का इंस्टेंट डिस्काउंट

Amazon Electronics Premier League sale : ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने भारत में ऑफिशियली सेल की अनाउंस की है। इस सेल का नाम Electronics Premier League रखा गया है, जोकि 6 मार्च से 12 मार्च तक चलेगी। इस सेल के दौरान, भारतीय कस्टमर डिस्काउंटेड डील्स, पावर-प्ले डील्स और ढेर सारे लाभ उठा सकते हैं।

अमेज़न की Electronics Premier League सेल में ग्राहक HDFC क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांज़ैक्शन पर 4,500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। इस दौरान Power Play Deals सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, HP ओमनीबुक 5 OLED, सैमसंग 653 L डबल डोर रेफ्रिजरेटर, सोनी 139 cm BRAVIA 2M2 4K गूगल टीवी, लुमियो आर्क 5 प्रोजेक्टर, सोनी अल्फा ILCE-7M4K फुल-फ्रेम हाइब्रिड कैमरा, वनप्लस बड्स 4 TWS, iQOO 15R, श्याओमी पैड 7, हायर 1.5 टन 4 स्टार AI क्लाइमेट कंट्रोल स्प्लिट AC, TCL 139 cm 4K QD-मिनी LED गूगल टीवी, सोनी WH-1000XM6 हेडफोन, रियलमी बड्स एयर 8, और ज़ेब्रोनिक्स PIXAPLAY प्रो 90-इंच स्क्रीन साइज़ के लिए उपलब्ध होंगी।

इस सेल में ग्राहक स्मार्टफोन पर 40% तक की छूट हासिल कर सकते हैं, जिनमें Redmi A4 5G, OnePlus Nord CE 5, Realme Narzo 80 Lite 5G, iQOO Z10R 5G, Samsung Galaxy M05 5G, OnePlus 15R, Realme Narzo 90x 5G, Samsung Galaxy M36 5G और बाकी चीजों कुछ पर डील्स मिलेंगी। इसके अलावा, लैपटॉप और टैबलेट पर 45% तक की छूट मिलेगी। HP 14 लैपटॉप, Lenovo Ideapad Slim 3 लैपटॉप, ASUS TUF A15 RTX 3050, HP Victus RTX 5050, Xiaomi Pad 7 Nano Texture Edition, Apple iPad 11, OnePlus Pad Lite, OnePlus Pad Go 2 और भी बहुत कुछ पर डील्स मिलेंगी।

6 मार्च से शुरू हो रही इस सेल में होम अप्लायंसेज की खरीद पर 65% तक की छूट हासिल कर सकते हैं। लॉयड 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC, सैमसंग 653 L साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, LG 9 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, वोल्टास 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC, डाइकिन 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC, हायर 325 L 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, सैमसंग 9 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन पर डील्स मिलेंगी।

सेल में स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर पर 65% तक की छूट हासिल करने का मौका होगा। सोनी 139 cm 4K स्मार्ट LED गूगल टीवी, सैमसंग 108 cm 4K स्मार्ट LED टीवी, TCL 139 cm 4K QD-मिनी गूगल टीवी, LG 139 cm 4K स्मार्ट webOS LED टीवी, शाओमी 108 cm 4K स्मार्ट LED फायर टीवी, तोशिबा 126 cm 4K स्मार्ट LED गूगल टीवी, Hisense 139 cm 4K स्मार्ट LED गूगल टीवी, BenQ GP520 4K स्मार्ट प्रोजेक्टर, Wzatco Yuva Horizon प्रोजेक्टर और अन्य चीजों पर भी डील्स मिलेंगी।

कैमरा, हेडफ़ोन और स्पीकर की खरीद 80% तक की छूट मिलने वाली है। Canon R50 मिररलेस कैमरा, Insta360 X4 Air, DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, CP Plus 3MP, Boat Aavante 2.1, Sony WH-1000XM6, JBL Partybox 320, Zebronics Juke BAR 9900 पर डील्स मिलेंगी। इसके अलावा, मोबाइल एक्सेसरीज़ पर 65% तक की छूट दी जा रही है। OnePlus Nord Buds 3r, Realme Buds Air 8, OnePlus Buds 4, Realme Earbuds Air 7, Samsung Galaxy Buds 4 Pro, URBN PowerBank 2000mAh, DailyObjects Surge Wireless charger, Ambrane 20000mAh Powerbank, Ambrane 20000mAh पॉकेट-साइज़ पावरबैंक पर बेहतरीन डील मिलेगी।