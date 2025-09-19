  1. हिन्दी समाचार
  3. आईफोन 15 की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती; पूरे 37 हजार रुपये बचाने का मौका

iPhone 15 Price Cut: देश में आज से आईफोन 17 सीरीज की सेल शुरू हो गयी है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु स्थित एपल स्टोर में नया आईफोन मॉडल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ सुबह देखने को मिल रही है। इस बीच iPhone 15 की कीमत में भारी कटौती की गयी है। यह आईफोन 45,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकेगा। जिसे 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर 23 सितंबर से फेस्विल सेल शुरू हो रही है। इस सेल में iPhone 15 की कीमत का खुलासा कर दिया गया है। दो साल पहले इस मॉडल को 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर मार्केट में उतारा गया था। पिछले साल आईफोन 16 सीरीज लॉन्च होने के बाद एपल ने iPhone 15 की कीमत में 10,000 रुपये की कटौती की थी। वहीं, अब यह मॉडल कंपनी के आधिकारिक स्टोर से हटा दिया गया है।

हालांकि, अमेजन पर iPhone 15 को 59,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लिस्ट किया गया है। जिसे आगामी सेल में 43,749 रुपये की प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकता है। यानी सेल में इस आईफोन मॉडल पर कुल 17,000 रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है, जबकि लॉन्च प्राइस की तुलना में यह 37,000 रुपये सस्ता मिला रहा है। iPhone 15 पांच कलर ऑप्शन- ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और यैलो में आता है।

