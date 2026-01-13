तकनीकी खराबी के चलते आखिरी समय में रोकी गई अकासा की उड़ान, पुणे से जा रही थी बंगलूरू

नई दिल्ली। आकासा एयर (Akasa Air) की पुणे से बंगलूरू जा रही उड़ान को हवाई अड्डे पर आखिरी मिनट में रोक दिया गया। दरअसल विमान में तकनीकी खराबी (Technical Malfunction) आ गई, जिसके बाद विमान में सवार यात्रियों को उतारा गया। उड़ान मंगलवार सुबह 8.50 बजे जाने वाली थी और यात्रियों को 8.10 बजे विमान में सवार किया गया। लेकिन विमान जब उड़ान भरने के लिए तैयार था, तभी उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई और विमान को उड़ान भरने से रोक दिया गया।

यात्रियों ने क्या बताया?

अकासा एयर (Akasa Air) के जिस विमान में खराबी आई, वो बोइंग 737 मैक्स है। खराबी के चलते करीब डेढ़ घंटे तक यात्री विमान के अंदर ही रहे, लेकिन जब गड़बड़ी ठीक नहीं हो सकी तो आखिरकार यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। विमान में सवार एक यात्री ने बताया कि ‘अकासा एयर (Akasa Air) की बंगलूरू जाने वाली फ्लाइट – QP1312 – जो 13 जनवरी को पुणे से थी, पुणे एयरपोर्ट (Pune Airport) पर रुकी हुई है। यात्री विमान में सवार हो गए थे और फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी, तभी आखिरी समय में विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। बाद में सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया।’ यात्री ने बताया कि ये उड़ान फिर कब होगी, इसके संशोधित समय की घोषणा नहीं की गई है।

अकासा एयर ने बयान जारी कर दी जानकारी

अकासा एयर (Akasa Air) ने एक बयान जारी कर बताया कि उड़ान संख्या क्यूआईपी 1312 में तकनीकी खराबी के चलते देरी हुई और अब ये उड़ान दोपहर 1.15 बजे उड़ान भरेगी। अकासा एयरलाइंस (Akasa Airlines) फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में वाराणसी से जेवर एयरपोर्ट, पुणे और अहमदाबाद के लिए नई विमान सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। अकासा एयरलाइंस (Akasa Airlines) के यूपी सेल्स हेड राहुल सिंह (UP Sales Head Rahul Singh) ने बताया कि वाराणसी एयरपोर्ट (Varanasi Airport) पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।