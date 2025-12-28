Viral Video : दिल्ली में Blinkit की तेज ​सर्विस देख अमेरिकी व्लॉगर को लगा झटका, तारीफ कर कह दी ऐसी बात

दक्षिण दिल्ली में रहने वाले एक अमेरिकी व्यक्ति ने ग्रॉसरी डिलीवरी एप ब्लिंकिट की स्पीड की तारीफ करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसके बाद ऑनलाइन खूब चर्चा हो रही है। चार्ली इवांस नाम के इस व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि उनका ऑर्डर कितनी जल्दी पहुंचा। वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं कि भारत की क्विक कॉमर्स सेवाएं कितनी तेज हो सकती हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर किया अनुभव

इसे इंस्टाग्राम पर @chaptercharlie नामक हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो इवांस शाम 5:43 बजे शुरू करते हैं और एप को रियल टाइम में टेस्ट करने की अपनी योजना की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं, ‘ठीक है दोस्तों, शाम के 5:43 बज गए हैं और मैंने अभी-अभी ब्लिंकिट ऑर्डर किया है। मैं अपने अमेरिकी दोस्तों को दिखा रहा हूं कि इस ऐप की सेवा कितनी तेज है। असल में, यह एक ऐसी जगह है जहां आपको आखिरी मिनट में सब कुछ मिल सकता है। आप इस ऐप से कुछ भी मंगवा सकते हैं और यह बहुत-बहुत तेज है। तो शाम के 5:43 बज गए हैं, देखते हैं यह कब तक पहुंचता है।’ इवांस डिलीवरी पार्टनर्स के काम और दिल्ली की गलियों और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी सोचते हैं। वे कहते हैं कि, ‘कभी-कभी मुझे इन ब्लिंकिट वालों पर तरस आता है।

ये लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि ये बिल्डिंग कैसे ढूंढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बाहर है। बस एक ही चीज है जो इसे रोक रही है, वो है बिल्डिंग ढूंढना।’ अगले दृश्य में, डिलीवरी आ जाती है। इवांस अंतिम समय बताते हुए काफी प्रभावित नज़र आते हैं। वे कहते हैं कि ‘यह तो बहुत जल्दी हो गया। जब मुझे मिला तब… 5.49 बज रहे थे। यानी… छह मिनट। पानी के लिए… और… स्क्रूड्राइवर के लिए। तो चलिए देखते हैं। चलिए इस वॉशिंग मशीन को चालू करते हैं।’क्लिप पर लिखे टेक्स्ट में लिखा है, ‘ब्लिंकिट की डिलीवरी बेहतरीन है’, जबकि पोस्ट के साथ दिए गए कैप्शन में लिखा है, ‘ब्लिंकिट भगवान है।’

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘छह मिनट में डिलीवरी, यह तो कमाल है! विदेशों में फूड ऐप्स भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते।’ दूसरे यूजर ने लिखा कि, ‘भारत की त्वरित डिलीवरी, खासकर दिल्ली में, एक अलग ही स्तर पर है।’ तीसरे यूजर ने लिखा कि, ‘ग्राहकों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन उम्मीद है कि राइडर्स के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता होगा और उन्हें उचित वेतन मिलता