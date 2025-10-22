  1. हिन्दी समाचार
रोहित शर्मा को Dropped करने की चल रही तैयारी? गंभीर-अगरकर के बीच जायसवाल को लेकर हुई लंबी चर्चा

Rohit Sharma Set To Be Replaced: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज डिसाइडर मैच गुरुवार को एडिलेड में खेला जाना है। यह मैच दोनों दिग्गजों के भविष्य का फैसला कर सकता है। खबर यह भी है कि रोहित शर्मा की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका देने की तैयारी चल रही है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Rohit Sharma Set To Be Replaced: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज डिसाइडर मैच गुरुवार को एडिलेड में खेला जाना है। यह मैच दोनों दिग्गजों के भविष्य का फैसला कर सकता है। खबर यह भी है कि रोहित शर्मा की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका देने की तैयारी चल रही है।

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभ्यास सत्र समाप्त होने के बाद टीम होटल जाते समय रोहित शर्मा अपने सामान्य रूप में नहीं दिख रहे थे। उसी समय, भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने यशस्वी जायसवाल से लंबी बातचीत की, जो दूसरे सलामी बल्लेबाज़ी स्थान के लिए रोहित के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और जिन्हें उनके दीर्घकालिक प्रतिस्थापन के रूप में भी देखा जा रहा है।

शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने के बाद, रोहित शर्मा की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की नहीं है। हालांकि, टीम मैनेजमेंट द्वारा पहले मैच में नाकामी के बाद उन्हें बेंच पर बैठाए जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन रोहित को गिल के साथ ओपनिंग की भूमिका के लिए जायसवाल से लंबी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित का मिजाज़ काफ़ी अलग था, उन्हें “अनफिट” बताया गया और नेट्स सेशन के दौरान वह अपने सामान्य रूप में नहीं दिखे। आमतौर पर, रोहित ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे अभ्यास सत्रों के दौरान मीडिया और प्रशंसकों से मुस्कुराते हुए बात करते हैं। लेकिन बुधवार को ऐसा नहीं था।

नेट्स सेशन के बाद रोहित को अकेले जाते देखा गया, जब अगरकर, चयनकर्ता शिव सुंदर दास और कोच गंभीर ने जायसवाल के साथ एक जीवंत चर्चा की, जिससे भारत की वनडे टीम में संभावित बदलाव की अटकलें तेज हो गईं, जो संभवतः रोहित के बाद के युग का संकेत है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोहित शर्मा का वनडे कप्तानी छोड़ना स्वैच्छिक नहीं था, बल्कि चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट द्वारा “मजबूरन लिया गया फैसला” था, जबकि वह कप्तानी जारी रखना चाहते थे।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा दौर रोहित के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 38 वर्षीय रोहित ने टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए अपना योगदान दिया है। रोहित ने प्रभावशाली शारीरिक परिवर्तन किया है और दुनिया भर के प्रशंसकों से अपनी फिटनेस की प्रशंसा अर्जित की है। लेकिन, उनकी हालिया फॉर्म को लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं, क्योंकि पहले वनडे में उन्होंने केवल 8 रन बनाए थे।

