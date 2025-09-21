Asia Cup 2025 : बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का मुकाबला शुरू होने से पहले बड़ा बयान, बोले-“भारत मैच जीतेगा”

नई दिल्ली : भारत और पाकिस्तान रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के अपने पहले सुपर फोर चरण के मुकाबले में आमने-सामने होंगे। इससे पहले बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (BCCI Vice President Rajeev Shukla) ने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की टीम के विजयी होने का समर्थन किया है। भारत के दबदबे को लेकर आश्वस्त शुक्ला ने कहा कि “भारत मैच जीतेगा।” दोनों टीमें आखिरी बार ग्रुप चरण में भिड़ी थीं, जहां भारत ने सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) और उसके बाद मई में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) शुरू करने के बाद इन दोनों देशों के बीच यह दूसरा मुकाबला है।

भारत ने पहला मुकाबला एकतरफा जीता, सात विकेट शेष रहते 128 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा किया और स्पिनर कुलदीप यादव ने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ के रूप में 3/18 के विजयी गेंदबाजी स्पेल के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पाकिस्तान 127/9 पर सीमित हो गया। हालांकि, जैसा कि भारत-पाकिस्तान के कई मुकाबलों में होता है, असली ‘मसाला’ मैदान के बाहर पैदा हुआ, जब कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जीत के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाए बिना मैदान से बाहर चले गए, यहां तक ​​कि टीवी विजुअल्स में भी दिखाया गया कि मेन इन ब्लू ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारतीय कप्तान ने जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

सूर्या के मैच के बाद के साक्षात्कार के बाद, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा मैच के बाद की प्रस्तुति में शामिल नहीं हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बाद में पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर ‘आईसीसी आचार संहिता’ (ICC Code of Conduct) और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के क्रिकेट भावना से जुड़े कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। यूएई के खिलाफ अपने अगले मुकाबले से पहले, पाकिस्तान ने मैच से पहले होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। मैच वाले दिन, टीम ने खुद को होटल में बंद कर लिया और पीसीबी (PCB) ने धमकी दी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से नहीं हटाया गया तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा। मैच एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया और पाइक्रॉफ्ट और पाकिस्तानी टीम के नेतृत्व समूह के बीच बैठक के बाद, मैच आगे बढ़ा और पाकिस्तान ने जीत हासिल कर सुपर 4 चरण में प्रवेश किया।

गौरतलब है कि भारत के साथ इस मुकाबले से पहले भी पाकिस्तान ने मैच से पहले होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, बाद में यह बात सामने आई कि पाइक्रॉफ्ट को टॉस से सिर्फ़ चार मिनट पहले एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के आयोजन स्थल प्रबंधक द्वारा दोनों कप्तानों के बीच ‘हाथ न मिलाने’ के बारे में बताया गया था, और वह सिर्फ़ एक संदेशवाहक थे, न कि निर्देश देने वाले। इसके अलावा, पाइक्रॉफ्ट की पाकिस्तानी टीम के साथ बैठक के तुरंत बाद, पीसीबी ने एक बयान जारी कर दावा किया कि मैच रेफरी ने माफ़ी मांग ली है।

माना जा रहा है कि आईसीसी (ICC) इससे नाखुश है, और स्थिति को “स्पष्ट” करने वाले एक जवाब पर विचार किया गया। हालाँकि यह अभी भी अनिश्चित है कि ऐसा होगा या नहीं। पीसीबी ने बैठक का एक छोटा वीडियो भी जारी किया। हालाँकि इस दौरान वीडियो रिकॉर्ड किए जाने की चिंता जताई गई थी। वीडियो को बिना ऑडियो के पोस्ट करने की अनुमति दी गई थी। मैदान के बाहर इतना कुछ होने के बाद, यह विवाद निस्संदेह दोनों कप्तानों के दिमाग में कुछ हद तक घूम रहा होगा। जहाँ भारत पिछले कुछ महीनों की तरह अपनी बेरहम क्रिकेट खेलना जारी रखेगा, वहीं पाकिस्तान, जो एक बेहद अप्रत्याशित टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम है, इस पूरे प्रकरण का इस्तेमाल शायद कुछ आश्चर्यजनक प्रदर्शन करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कर सकता है।