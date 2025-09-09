Asia Cup 2025 Kicks Off: आज एशिया कप की हो रही शुरुआत, जानें- भारत के मैचों का शेड्यूल और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Asia Cup 2025 Kicks Off: आज (9 सितंबर 2025) से बहुप्रतीक्षित एसीसी मेंस एशिया कप 2025 की शुरुआत होने जा रही है। टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच अबू धाबी में अफ़ग़ानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। हालांकि, गतविजेता भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से मेजबान यूएई के खिलाफ दुबई में करेगा। आइये, एशिया कप में भारत के मैचों के शेड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग और फुल स्क्वाड के बारे में जान लेते हैं-

एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज में भारत के मैच का शेड्यूल

10 सितंबर (बुधवार) शाम 8 बजे (IST): भारत बनाम यूएई (दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम)

14 सितंबर (रविवार) शाम 8 बजे (IST): भारत बनाम पाकिस्तान (दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम)

19 सितंबर (शुक्रवार) शाम 8 बजे (IST): भारत बनाम ओमान (शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी)

(सुपर 4 के मुकाबले 20 सितंबर से खेले जाएंगे, जिसका शेड्यूल स्टेज ग्रुप के मैचों के बाद जारी किया जाएगा।)

28 सितंबर (रविवार) शाम 8 बजे (IST):: फाइनल मैच (दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम)

एशिया कप 2025 में भारत के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत में लोग एशिया कप 2025 के सभी मैच सोनी टेन स्पोर्ट्स पर लाइव दिख सकेंगे, जबकि फैंस सोनी लिव की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

एशिया कप 2025 के लिए भारत की फुल स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह