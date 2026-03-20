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देश के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स ने IPL 2026 से बनाई दूरी! इन फ्रेंचाइजी को होगा बड़ा नुकसान

Australian Players Heighten Tensions for IPL Teams : आईपीएल 2026 के आगाज से पहले फ्रेंचाइजी टीमें के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस चिंता का विषय बनी हुई है। जिनमें चार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की गैर-मौजूदगी आईपीएल के शुरुआती दौर में टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं।

By Abhimanyu 
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Australian Players Heighten Tensions for IPL Teams : आईपीएल 2026 के आगाज से पहले फ्रेंचाइजी टीमें के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस चिंता का विषय बनी हुई है। जिनमें चार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की गैर-मौजूदगी आईपीएल के शुरुआती दौर में टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं।

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क्रिकेट.कॉम.एयू की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के चार प्रमुख शॉर्ट-फॉर्म तेज़ गेंदबाज़ इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के कम से कम शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे, और नाथन एलिस तो पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब अगले हफ़्ते के अंत में क्रिकेट का सबसे बड़ा सालाना टूर्नामेंट शुरू होगा, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड में से कोई भी अपनी-अपनी फ़्रैंचाइज़ी के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने स्टार मल्टी-फॉर्मेट गेंदबाजों के साथ सावधानी भरा रवैया अपना रहा है, क्योंकि आगे काफी कुछ होने वाला है: अगस्त से शुरू होकर, टेस्ट टीम 12 महीनों के दौरान 21 मैच खेलेगी। इनमें दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड के अहम दौरे शामिल हैं, जिसके बाद 2027 के आखिर में दक्षिणी अफ्रीका में टीम अपने ODI वर्ल्ड कप खिताब का बचाव करेगी। इन तीनों की उपलब्धता इस बात पर निर्भर करेगी कि अगले कुछ हफ़्तों में खेल में वापसी से जुड़े उनके प्रोटोकॉल में कितनी प्रगति होती है।

पैट कमिंस

आईपीएल में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को मिलने वाली सबसे ज़्यादा सैलरी ($3.7m) पैट कमिंस को मिलती है, जोकि डेनियल वेटोरी की कोचिंग वाली सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत में, उनकी गैर-मौजूदगी में टीम की कप्तानी ईशान किशन करेंगे। कमिंस इंजरी के कारण शुरुआती कुछ मुकाबले मिस करेंगे। इस अनुभवी खिलाड़ी और कप्तान की गैर-मौजूदगी सनराइजर्स को काफी खलने वाली है।

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मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क (जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स से $2.15m मिलते हैं) अपनी टीमों के बॉलिंग अटैक में एक खाली जगह छोड़ देंगे। स्टार्क ने एशेज के सभी पाँच टेस्ट और KFC बिग बैश लीग के आखिरी मैच खेले, लेकिन वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने पिछले साल के आखिर में T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने स्पष्ट किया है कि स्टार्क की अनुपस्थिति उनकी फिटनेस मैनेजमेंट योजना का हिस्सा है। अब उनकी वापसी रिकवरी और फिटनेस प्रोटोकॉल की प्रगति पर निर्भर करेगी।

जोश हेजलवुड

जोश हेज़लवुड ने पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहली आईपीएल ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन, वह भी टूर्नामेंट की शुरुआती दौर में आरसीबी के खेमे का हिस्सा नहीं होंगे। आरसीबी से उन्हें $2.29m मिलते हैं। उनकी अनुपस्थिति भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फिटनेस मैनेजमेंट योजना का हिस्सा है।

नाथन एलिस

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चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। 31 साल के एलिस को फ्रेंचाइजी ने 2025 के मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। एलिस टीम की तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए काफी अहम थे, लेकिन उनके बाहर होने से सीएसके की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है।

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