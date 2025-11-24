राम मंदिर धर्म ध्वज समारोह के लिए 100 टन फूलों से सजी अयोध्या

अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति (Shri Ram Janmabhoomi Mandir Nirman Samiti) के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा (Chairman Nripendra Mishra) ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य अब पूर्ण हो गया है। उनका कहना है कि कल 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह इस उपलब्धि का औपचारिक ऐलान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कल पवित्र ध्वज फहराएंगे। नृपेंद्र मिश्रा (Nripendra Mishra)ने कहा कि ‘यह सिर्फ सार्वजनिक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान राम के सही स्थान पर विराजमान होने का प्रमाण है’ ध्वज फहराने के साथ ही मंदिर में आरती और भजन होगा।

मिश्रा ने बताया कि इस समारोह में 6,000 से 8,000 भक्तों को आमंत्रित किया गया है, जो सिर्फ VIP नहीं है। मिश्रा ने कहा कि ‘हम उन वर्गों को भी बुला रहे हैं जिनके साथ भगवान राम ने भोजन शेयर किया है। जैसे निषाद और शबरी माता। इस तरह अलग अलग वर्गों को बुलाया जा रहा है।

अयोध्या को सजाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय (Champat Rai, General Secretary of the Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) ने व्यवस्थाओं की निगरानी की पुष्टि की। सुरक्षा के लिए अयोध्या में 10,000 से ज्यादा पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात हैं, साथ ही एंटी‑ड्रोन और CCTV लगाए गए हैं। संरक्षण के तहत, मंदिर परिसर में जल पुनर्चक्रण और सौर ऊर्जा उपयोग की योजना भी चल रही है। यह ध्वजारोहण समारोह भारतीय संस्कृति और धार्मिक विश्वासों के संगम के रूप में देखा जा रहा है, जो अयोध्या के इतिहास में अध्याय जोड़ता है।

100 टन फूलों से सजी अजोध्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कल शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। पीएम मोदी (PM Modi) ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर में ‘भूमि पूजन’ किया था और 22 जनवरी 2024 को ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह हुआ था। भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मंदिर और शहर को भव्य पुष्प सजावट से सजाया जा रहा है। इस पवित्र आयोजन के लिए लगभग 100 टन फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले बड़े ध्वजारोहण समारोह की तैयारी में, मंदिर और शहर को फूलों की शानदार सजावट से सजाया जा रहा है, इस पवित्र कार्यक्रम के लिए अयोध्या को चमकाने के लिए करीब 100 टन फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मंदिर के एक पुजारी ने कहा कि तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। राम मंदिर में धर्म ध्वज समारोह की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। सजावट की एक खास बात फूलों का इस्तेमाल है, जो भगवान राम को बहुत प्रिय हैं। आज, अयोध्या फूलों की सजावट से चमक रही है, जिसमें सबसे पहले भगवान गणेश और भगवान राम के लिए गेंदे के फूल रखे गए हैं। मंदिर और शहर को सजाने के लिए करीब 100 टन फूलों का इस्तेमाल किया गया है।” सजावट के काम में लगे मज़दूरों ने कहा कि वे इस ऐतिहासिक पल में योगदान देकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं।

एक वर्कर ने बताया, “राम मंदिर को सजाया जा रहा है, और मंदिर का कंस्ट्रक्शन पहले ही पूरा हो चुका है। यह ध्वज सेरेमनी का समय है। प्रधानमंत्री मोदी 25 तारीख को आएंगे। कई तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमें संतों से पूरा सपोर्ट मिल रहा है।” एक और डेकोरेशन वर्कर ने कहा कि हम भगवान राम के दर्शन करके बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। जब से हम तीन दिन पहले आए हैं, तब से दिन-रात काम चल रहा है, और यह बहुत सुंदर लग रहा है।” मुख्यमंत्री के ऑफिस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के ऊपर भगवा झंडा फहराएंगे, यह एक खास मौका है जिस पर बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी विज़िटर्स के आने की उम्मीद है।

इस भीड़ से हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, लोकल क्राफ्ट्स और गुड़ जैसे ODOP से जुड़े प्रोडक्ट्स सहित कई सेक्टर्स में ग्रोथ होने की संभावना है, जिससे इस दौरान कई करोड़ रुपये का बिज़नेस होगा। अयोध्या 25 नवंबर को एक खास पल के लिए तैयारी कर रहा है, जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में झंडा फहराने की सेरेमनी इसके मुख्य कंस्ट्रक्शन के पूरा होने का निशान होगी। खास बात यह है कि इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा की खोज ने अयोध्या के पुराने झंडे को उसकी सही जगह पर वापस ला दिया है।

फहराए जाने वाले झंडे पर तीन निशान हैं: ओम, सूरज और कोविदर पेड़

मिश्रा ने मेवाड़ की रामायण की एक पेंटिंग की स्टडी करते हुए झंडे की पहचान की, बाद में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसके ज़िक्र को कन्फर्म किया। फहराए जाने वाले झंडे पर तीन निशान हैं: ओम, सूरज और कोविदर पेड़। कोविदर पेड़ मंदार और पारिजात पेड़ों का हाइब्रिड है, जिसे ऋषि कश्यप ने बनाया था, जो पुराने पौधों के हाइब्रिडाइजेशन को दिखाता है। सूरज भगवान राम के सूर्यवंश को दिखाता है, और ओम हमेशा रहने वाली आध्यात्मिक आवाज़ है। सेरेमनी से पहले, इवेंट में आने वाले भक्तों और विज़िटर्स के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया गया है।