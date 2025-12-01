BCCI दूसरे वनडे वाले दिन करेगा इमरजेंसी मीटिंग, गंभीर-अगरकर की लग सकती है क्लास

  1. हिन्दी समाचार
BCCI Emergency Meeting: पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर बैठक बुलाई है। लेकिन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे दोनों खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से उनके आलोचकों के साथ-साथ बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को करार जवाब दे दिया है। इस बीच खबर है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे वाले दिन बीसीसीआई ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ दूसरे वनडे से पहले कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अगरकर और कुछ दूसरे टॉप अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाई है, ताकि कुछ ज़रूरी मामलों पर तुरंत बात की जा सके। स्पोर्टस्टार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मीटिंग में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया, हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के शामिल होने की संभावना है। यह अभी साफ नहीं है कि बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास इसमें शामिल होंगे या नहीं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मैच वाले दिन मीटिंग प्लान होने की वजह से, सीनियर खिलाड़ियों को बुलाने की संभावना कम लगती है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने मीटिंग के पीछे के मकसद को कन्फर्म किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सिलेक्शन में एक जैसा बनाए रखने, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के तरीकों को बेहतर बनाने और ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच तालमेल पक्का करना है।

अधिकारी ने कहा, “होम टेस्ट सीज़न के दौरान, मैदान पर और मैदान के बाहर कन्फ्यूजिंग टैक्टिक्स के मामले सामने आए हैं। हम क्लैरिटी और आगे की प्लानिंग चाहते हैं, खासकर अगली टेस्ट सीरीज़ में आठ महीने बाकी हैं।” अधिकारी ने मैनेजमेंट और सीनियर लिमिटेड-ओवर्स खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन गैप को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आगे कहा, “इंडिया अगले साल T20 वर्ल्ड कप बचाने के लिए फेवरेट होगा और उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये मुद्दे जल्दी सुलझें।”

हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह स्थिति मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कम होती बातचीत को लेकर बेचैनी की ओर इशारा करती है। पिछले साल T20I से रिटायरमेंट की घोषणा करने और 2025 की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से दूर जाने के बाद से, हर गुजरते महीने के साथ दोनों और मौजूदा मैनेजमेंट के बीच बातचीत कम होने की अफवाहें तेज होती जा रही हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
