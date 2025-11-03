BCCI ने वर्ल्ड चैंपियन इंडिया विमेंस टीम के लिए खोला खजाना; अलग से बड़ी इनामी राशि का किया ऐलान

Team India won the Women’s ODI World Cup 2025: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इंडिया विमेंस टीम ने रविवार को इतिहास रचते हुए हुए पहली बार आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की। मेजबान ने नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका विमेंस टीम को 52 रनों से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम के खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ के लिए इनामी राशि की घोषणा की है, जोकि आईसीसी से मिलने वाली इनामी राशि से अलग है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 चैंपियन टीम इंडिया के लिए 51 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में सैकिया ने कहा, “…जब से जय शाह ने बीसीसीआई की कमान संभाली है, उन्होंने महिला क्रिकेट में कई बदलाव लाए हैं। वेतन समानता पर भी ध्यान दिया गया। पिछले महीने, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने महिलाओं की पुरस्कार राशि में 300% की वृद्धि की। पहले पुरस्कार राशि 2.88 मिलियन डॉलर थी, और अब इसे बढ़ाकर 14 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। इन सभी कदमों से महिला क्रिकेट को काफी बढ़ावा मिला है। बीसीसीआई ने पूरी टीम- खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपये के इनाम की भी घोषणा की है।”

बता दें कि इंडिया विमेंस टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए आईसीसी से 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 40 करोड़ रुपये) की राशि मिली, जो तीन साल पहले ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 12 करोड़ रुपये) की राशि से काफी अधिक है। रनरअप साउथ अफ्रीका को 2.24 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 20 करोड़ रुपये) का पुरस्कार दिया गया, जबकि हारने वाले सेमीफाइनलिस्टों में से प्रत्येक को 1.12 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 10 करोड़ रुपये) मिले – जो 2022 में 300,000 अमरीकी डॉलर (लगभग 2.7 करोड़ रुपये) से काफी अधिक है।