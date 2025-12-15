  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. BCCI Strict Decision : रोहित-कोहली ही नहीं, हर भारतीय खिलाड़ी के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलना किया अनिवार्य

BCCI Strict Decision : रोहित-कोहली ही नहीं, हर भारतीय खिलाड़ी के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलना किया अनिवार्य

बीसीसीआई (BCCI) ने भारतीय क्रिकेटरों के लिए घरेलू क्रिकेट को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा राष्ट्रीय टीम के सभी खिलाड़ियों को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो मुकाबले खेलना अनिवार्य होगा। यह टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। बीसीसीआई (BCCI) ने भारतीय क्रिकेटरों के लिए घरेलू क्रिकेट को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा राष्ट्रीय टीम के सभी खिलाड़ियों को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो मुकाबले खेलना अनिवार्य होगा। यह टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है।

पढ़ें :- भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की कप्तानी को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कही बड़ी बात

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेले जाने वाले आखिरी टी20 मैच और 11 जनवरी 2026 से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज के बीच करीब तीन हफ्ते का अंतर है। इसी अवधि का उपयोग करते हुए बीसीसीआई अपने सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट से जोड़े रखना चाहता है।

चयन समिति की साफ हिदायत

अजीत अगरकर की अगुआई वाली राष्ट्रीय चयन समिति ने यह निर्देश खिलाड़ियों तक पहुंचा दिया है। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया में हुए टेस्ट सीरीज के खराब प्रदर्शन के बाद किए गए रिव्यू का हिस्सा है, जिसमें सभी फॉर्मेट्स में घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई थी।

रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही अपनी उपलब्धता की जानकारी दे चुके हैं। इसके अलावा शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव जैसे सीनियर खिलाड़ियों को भी अपनी-अपनी राज्य टीमों के लिए कम से कम दो मैच खेलने के लिए कहा गया है। केवल श्रेयस अय्यर फिटनेस कारणों से फिलहाल इससे बाहर रह सकते हैं।

पढ़ें :- विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में आ रहे वापस! बीसीसीआई ने दिया ये जवाब

बीसीसीआई का बयान

बीसीसीआई (BCCI) के अधिकारी ने बताया कि विजय हजारे ट्रॉफी में कुल छह राउंड होंगे और खिलाड़ी और राज्य संघ यह तय कर सकते हैं कि वो किन दो राउंड में खेलेंगे। हालांकि, यह भी साफ कर दिया गया है कि हजारे ट्रॉफी खेलना अब वैकल्पिक नहीं है। केवल वही खिलाड़ी छूट पा सकते हैं जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनफिट घोषित करे।

पारिवारिक कारणों से बुमराह लौटे घर

इस बीच जसप्रीत बुमराह तीसरे टी20 मैच से पहले निजी कारणों से घर वापस लौट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, उनके एक बेहद करीबी पारिवारिक सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। हालात सुधरने पर बुमराह चौथे या पांचवें टी20 मैच के लिए टीम से जुड़ सकते हैं।

टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज की टीम का एलान एक साथ

पढ़ें :- अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच के लिए टीम इंडिया का हुआ चयन, गिल हुए बाहर, केएल राहुल को बनाया गया कप्तान

आईसीसी (ICC)की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई (BCCI)  टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की टीम का एलान एक ही दिन करेगा। संभावना है कि यह घोषणा जनवरी के पहले सप्ताह में होगी और दोनों के लिए टीम समान रहेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने टी-20 वर्ल्डकप का दिया टिकट, टीम इंडिया की जर्सी और ऑटोग्राफ वाला बैट भी किया गिफ्ट

मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने टी-20 वर्ल्डकप का दिया टिकट,...

BCCI Strict Decision : रोहित-कोहली ही नहीं, हर भारतीय खिलाड़ी के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलना किया अनिवार्य

BCCI Strict Decision : रोहित-कोहली ही नहीं, हर भारतीय खिलाड़ी के लिए...

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया, सीरीज में 2-1 की बढ़त

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया, सीरीज में 2-1...

ICC Men’s T20 World Cup 2026 से पहले ​शुभमन गिल के मुकाबले सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में आना जरूरी- पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ

ICC Men’s T20 World Cup 2026 से पहले ​शुभमन गिल के मुकाबले...

सिडनी अटैक में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन बाल-बाल बचे, ऐसी बचाई जान

सिडनी अटैक में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन बाल-बाल बचे, ऐसी...

Indian Premier League में डेविड मिलर मिनी ऑक्शन में हो सकते है सबसे महंगे खिलाड़ी, 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है ऑक्शन

Indian Premier League में डेविड मिलर मिनी ऑक्शन में हो सकते है...