Viral News: ऐसे दोस्तों से सावधान रहें-सतर्क रहें, करतूत जानकार आप भी हो जाएँगे दंग

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लैटफ़ार्म है जहां हर समय कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इस जगह पर हर लोग समय बिताते हैं चाहे 10 ही मिनट। अब ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

Matter khatam ho gaya pic.twitter.com/9OYrpF0fMQ — Bhumika (@sankii_memer) September 30, 2025

इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि दो दोस्त अपने तीसरे दोस्त को इस बात के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि वो एक लड़की से जाकर अपने दिल की बात बोल दे। वो बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो न ही तो बोलेगी और उनकी बातें सुनकर वो बंदा भी तैयार हो जाता है कि वो जाकर उससे बात कर ले। अब तक तो लग रहा था कि ये कितने अच्छे दोस्त हैं मगर अगले ही पल सब बदल गया। वो शख्स जैसे ही लड़की के पास पहुंचता है तो वो उसे धक्का दे देते हैं जिससे वो लड़की पर गिर जाता है और इस वजह से लड़की गुस्से में उस पर चाय या कॉफी जो भी था, वो फेंक देती है।

यहाँ देखें वीडियो

इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर @sankii_memer नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। खबर लिखे जाने तक वीडियो को 42 हजार से अधिक लोगों ने देख लिया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा- इतने हरामी दोस्त। दूसरे यूजर ने लिखा- हमला अचानक से हुआ। तीसरे यूजर ने लिखा- ऐसे दोस्त से अच्छा है दोस्त न ही हो। चौथे यूजर ने लिखा- खत्म है मैटर।