Bihar Election 2025: टिकट कटने से परेशान BJP नेता अजय झा कफन ओढ़कर बैठे, कह दी ये बड़ी बात

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जो अपने आप में कई कहानियां बयां कर रही हैं। सीट शेयरिंग और टिकट के बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इस बीच भाजपा के एक नेता की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल, अररिया से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी नेता इतना आहत हुए कि वो कफन ओढ़कर विरोध जताने लगे। बीजेपी नेता ने कहा कि, मेरे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, पार्टी मेरा बलि ले ले। वहीं, उनकी पत्नी ने कहा कि, वो अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी।

बता दें कि, अररिया से बीजेपी नेता पंडित अजय झा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनकी पत्नी संजू झा ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि, पार्टी ने उनके साथ सही नहीं किया है। पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने का कोई फायदा नहीं मिला है। पीएम मोदी कहते है सबका साथ-सबका विकास, लेकिन यहां सबके साथ की बात ही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि, हमने बीजेपी में रहकर खूब सेवा कि लेकिन अब लगता है कि, पार्टी में ब्राह्मणों की जगह नहीं बची है। संजू झा ने यह भी कहा शीर्ष नेताओं ने उनके पति को टिकट देने का वादा भी किया था लेकिन जातीय समीकरण के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला।

वहीं, ​बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण अजय झा काफी परेशान हैं। वो कफन ओढ़ कर बैठे हुए हैं। पार्टी के इस फैसले का अनोखा विरोध कर रहे है। अजय झा के इस कदम के बाद पूरे अररिया में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ ही इसने राजनीतिक गलियारों को भी गरमा दिया है।