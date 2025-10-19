Bihar election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकट विधानसभा से निर्दलीय लड़ेंगी चुनावी! समर्थक खुश

  1. हिन्दी समाचार
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। अब वो बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं।

By शिव मौर्या 
Bihar election: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। अब वो बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि, ज्योति सिंह काराकट विधानसभा से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। उनके समर्थकों में इस फैसले को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि, ज्योति सिंह सोमवार को नामांकन दाखिल कर सकती हैं।

दरअसल, ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। पवन सिंह ने भी आरोप लगाया था कि, ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं, जो मेरे बस में नहीं है। वहीं, ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर पवन सिंह उनकी बेटी को स्वीकार कर लेते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगी।

बता दें कि, ज्योति सिंह बीते लोकसभा में काराकाट क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही हैं। वे कई निजी आयोजनों में शामिल होती रही हैं और लोगों से लगातार मुलाकात कर रही हैं। दरअसल, लोकसभा चुनाव में इसी लोकसभा सीट से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। बीते दिनों ज्योति सिंह ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। इसके बाद यह चर्चा थी कि वह जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी बात नहीं बनी, जिसके चलते वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगी।

