Bihar Election: जीविका दीदियों और संविदाकर्मियों के लिए तेजस्वी यादव ने की बड़ी घोषणा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है उन्होंने उन्होंने जीविका दीदियों और संविदाकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है उन्होंने उन्होंने जीविका दीदियों और संविदाकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। जीविका दीदियों को स्थाई कर उन्होंने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जायेगा।

तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण शारीरिक मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रही जीविका दीदियों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने वाली ऐतिहासिक घोषणाएं की है। जीविका CMs (कम्युनिटी मोबिलाइजर) को स्थाई कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30000/-₹ प्रतिमाह दिया जाएगा।

इसके साथ ही कहा, ⁠जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ़ करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2000/- भत्ता दिया जाएगा। जीविका कैडरों का 5 लाख तक बीमा कराया जाएगा। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एव कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा, प्रदेश में कार्यरत सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाएगा। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रहे संविदाकर्मियों को अब एक साथ Permanent किया जाएगा।

