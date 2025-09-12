मुरादाबाद में सट्टेबाजों की जड़े हैं काफी गहरी, अब डब्बा ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को फंसाकर कर रहे धोखाधड़ी

मुरादाबाद। मुरादाबाद में सट्टेबाजों की जड़ें काफी गहरी हैं। सट्टेबाज लोगों को तरह-तरह का प्रलोभन देकर अपनी जाल में फंसाकर लूट रहे हैं। जाल में फंसने वाले लोगों के घर से लेकर दुकान पर भी ये लोग कब्जा जमा ले रहे हैं। अब डब्बा ट्रेडिंग का एक मकड़जाल सामने आया है, जिसके जरिए सट्टेबाज व्यापारियों को अपना निशाना बना रहे हैं और उनको खूब लूट भी रहे हैं।

दरअसल, मुरादाबाद में लंबे समय से सट्टेबाजों का एक गिरोह सक्रिय है। वो तरह तरह से लोगों को अपनी जाल में फंसाता है और उनके घर से लेकर दुकान तक पर कब्जा जमा लेता है। सट्टेबाज पहले ड्रीम 11 से और MCX के जरिए लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे लेकिन अब वो डब्बा ट्रेडिंग के जरिए लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। हाल में मुरादाबाद के नीरज रस्तोगी ने डब्बा ट्रेडिंग के जरिए धोखाधड़ी करने वालों की शिकायत की। उन्होंने भाई कपिल रस्तोगी और खुद के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि, डब्बा ट्रेडिंग के नाम पर उनको और उनके भाई को फंसाया गया और उनसे मूल्यावन चीजें ली गईं। यही नहीं, उनको धमकाया भी गया। पुलिस के अलावा उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यायल तक भी की है। वहीं, पीड़ित का कहना है कि, डब्बा ट्रेडिंग का मकड़जाल बहुत गहरा है इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, मेरे भाई को फंसाकर उन्होंने ब्लैंक चेक तक ले लिए। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैकमेल कर दुकान से कीमती समान ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, इनसे काफी परेशान हो चुका हूं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

दरअसल, मुरादाबाद में सट्टेबाजों का बहुत बड़ा सिंडिकेट है। बीते महीने पहले मुरादाबाद पुलिस ने कुछ सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही, कुछ सट्टेबाज फरार थे। इस कार्रवाई के बाद सट्टेबाजों पर अंकुश लगने की बात कही जा रही थी लेकिन इसके बाद भी वहां पर सट्टेबाज काफी सक्रिय हैं और लोगों को अपनी जाल में फंसाकर लूट रहे हैं।

सैकड़ों लोगों ने गंवाया सबकुछ

सूत्रों की माने तो मुरादाबाद के कई क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों ने इन सट्टेबाजों के चक्कर में अपना सबकुछ गंवा दिया। कई ने तो अपना जीवन भी सट्टेबाजी के चक्कर में खत्म कर दिया। लेकिन इन सट्टेबाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी सैकड़ों लोग इन सट्टेबाजों के चक्कर में फंसे हुए हैं।

यूपी के कई अन्य सट्टेबाजों का भी होगा खुलासा

बता दें कि, मुरादाबाद के बाद अब यूपी के कई अन्य जिलों में चल रहे सट्टा कारोबार का पर्दाफाश की टीम भंडाफोड़ करेगी। पर्दाफाश टीम के पास इन सट्टेबाजों के कई अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिसके जरिए अब इनके बारे में खुलासा किया जाएगा।