BSNL Q-5G: बीएसएनएल ने अपनी 5जी सर्विस के लिए आधिकारिक नाम का किया खुलासा

BSNL Q-5G: भारत की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने आधिकारिक तौर पर अपनी आगामी 5G सेवाओं का नाम BSNL Q-5G – क्वांटम 5G रखा है। यह घोषणा 18 जून, 2025 को कंपनी के आधिकारिक X अकाउंट के माध्यम से की गई। यह बीएसएनएल की पिछली सार्वजनिक सहभागिता पहल का अनुसरण करता है, जहाँ इसने यूजर्स को अपनी 5G सेवा के लिए नाम सुझाने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे इसके 4G नेटवर्क के स्थिर होने के बाद शुरू किए जाने की उम्मीद है।

बीएसएनएल इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘आपने इसे नाम दिया। हमने इसे संभव बनाया! बीएसएनएल क्यू-5जी – क्वांटम 5जी पेश करते हुए। आपके अविश्वसनीय समर्थन और उत्साही भागीदारी के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से, अब हमारे पास एक ऐसा नाम है जो बीएसएनएल के 5जी नेटवर्क की शक्ति, गति और भविष्य को दर्शाता है। साथ मिलकर, हमने न केवल एक सेवा शुरू की है – बल्कि हमने इतिहास रच दिया है।’

You named It. We made it happen!

Introducing THE BSNL Q-5G – Quantum 5G.

A Big THANK YOU to each and every one of you for your incredible support and enthusiastic participation.

Because of you, we now have a name that reflects the power, speed, and future of BSNL's 5G network.… pic.twitter.com/m7UIMuFceh

— BSNL India (@BSNLCorporate) June 18, 2025