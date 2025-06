BSNL Q-5G FWA सर्विस लॉन्च, बिना SIM के मिलेगा इंटरनेट, इतने रुपये का है प्लान

नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपनी 5G सर्विस के नाम का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बुधवार को अपनी 5G सर्विस की डिटेल्स शेयर की हैं। कंपनी ने बताया कि उनकी 5G सर्विस का नाम Q-5G होगा, जो Quantum 5G का शॉर्ट फॉर्म है।

कंपनी ने लगभग एक हफ्ते पहले कंज्यूमर्स से अपनी 5G सर्विस के लिए नाम सुझाने को कहा था। नाम के ऐलान के साथ कंपनी ने Q-5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) सर्विस को चुनिंदा सर्किल में लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इस सर्विस के तहत कंज्यूमर्स को फास्ट नेवटर्क स्पीड और सिम-लेस ऑपरेशन मिलेगा।

हैदराबाद बीएसएनएल क्यू-5जी एफडब्ल्यूए (क्वांटम 5जी) का सॉफ्ट-लॉन्च

हैदराबाद भविष्य का गवाह बना। बीएसएनएल क्यू-5जी एफडब्ल्यूए (क्वांटम 5जी) का सॉफ्ट-लॉन्च किया गया। CMDBSNL ए. रॉबर्ट जे. रवि ने बताया कि ने हैदराबाद में क्रांतिकारी बीएसएनएल क्वांटम 5जी एफडब्ल्यूए (फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस) सेवा का सॉफ्ट-लॉन्च किया।अब चुनिंदा शहरों में लाइव और बीएसएनएल क्यू-5जी एफडब्ल्यूए के साथ बिजली की गति से इंटरनेट का अनुभव करें।

Hyderabad Witnesses the Future – BSNL Q-5G FWA (Quantum 5G) Soft-Launched

Shri A. Robert J. Ravi, @CMDBSNL soft-launched the revolutionary BSNL Quantum 5G FWA (Fixed Wireless Access) service in Hyderabad.

Now live in select cities. Experience lightning-fast internet with BSNL… pic.twitter.com/AwreC4xZq1

— BSNL India (@BSNLCorporate) June 19, 2025