सिर्फ एक मैसेज करके Nothing का महंगा फोन होगा आपका, अगले 48 घंटे तक ऑफर वैलिड

Tech News: स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग ने हाल ही में अपना सबसे महंगा फ्लगैशिप फोन Phone 3 पेश किया है। यह फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप समेत कई खूबियों से लैस है। इस बीच कंपनी एक खास तरह की प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक मैसेज करके प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं और अपना मन चाहा नथिंग जीत सकते हैं।

दरअसल, नथिंग इंडिया ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इंडियन यूजर्स को फ्री में फोन देने की बात कही है। यूजर्स अपने मैसेज में नथिंग के उस फोन का नाम लिख सकते हैं, जो उन्हें चाहिए। इसके बाद X का AI टूल Grok अगले 48 घंटे के बाद विनर के नाम की घोषणा करेगा। नथिंग इंडिया ने लिखा, “बहुत सारे डीएम मुफ़्त फ़ोन मांग रहे हैं। चलो इसे सुलझाते हैं। हमें फ़ॉलो करें और अपने मनचाहे नथिंग फ़ोन के साथ जवाब दें। grok 48 घंटे बाद एक जवाब चुनें। हैप्पी वीकेंड!”

Too many DMs asking for free phones. Let’s settle this. Follow us and reply with the Nothing phone you want. @grok pick one reply after 48 hours.

Happy weekend! 🧞

— Nothing India (@nothingindia) July 26, 2025