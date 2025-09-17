Coock Tips : शाम की नाश्ता के लिए बेस्ट ऑप्शन है चिली गार्लिक पोटैटो , इस टिप्स से बनाएं

शाम को चाय के साथ अक्सर कुछ चटपटा खाने का मन करता है ऐसे में चिली गार्लिक पोटैटो एक बेहतरीन ऑप्शन है। जो की बनाने में बेहद आसान है । ये ऐसी चीज़ है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद है। आइए आपको बताते हैं इसे बनाने का तरीका
बनाने के लिए सामग्री
–4-5 मध्यम आकार के आलू
– 2-3 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर
– नमक स्वादानुसार
– तेल तलने के लिए
– 2 चम्मच तेल
– 4-5 लहसुन की कली (बारीक कटी हुई)
– 1 प्याज (बारीक कटा हुआ)
– 1 शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)
– 1 चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
– 2 चम्मच टोमेटो केचप
–1 चम्मच सोया सॉस
–1 चम्मच रेड चिली सॉस
–1/2 चम्मच सिरका
–1/2 चम्मच चीनी
– थोड़ा-सा हरा धनिया (गार्निश के लिए)
बनाए की विधि
– सबसे पहले आलू को धोकर छील लें और उन्हें फ्रेंच फ्राइज की तरह लंबा-लंबा काट लें। इसे आप अपने अनुसार काट सकते हैं
– अब एक बर्तन में पानी गरम करें और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर आलू को 5-7 मिनट के लिए उबाल लें। आलू ज्यदा गलने न पाये
– उबले हुए आलू को छानकर ठंडा होने दें। फिर उनमें मैदा या कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छे से मिलाएं ताकि आलू पर एक पतली परत बन जाए।
– एक कड़ाही में तेल गरम करें और मध्यम आंच पर आलू को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें। तले हुए आलू को निकालकर अलग रख दें।
– अब सॉस बनाने की तैयारी करें। उसी कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करें। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और प्याज डालकर हल्का भूनें।
– अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालें और 1-2 मिनट तक पकाएं।
– इसके बाद टोमेटो केचप, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, सिरका और चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं।
– जब सॉस गाढ़ा होने लगे तो इसमें तले हुए आलू डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि सॉस की कोटिंग आलू पर पूरी तरह से हो जाए।
– आपका स्वादिष्ट चिली गार्लिक पोटैटो तैयार है। इसे हरे धनिया से गार्निश करके गरमागरम परोसें।