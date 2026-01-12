हर्षित राणा को ऑलराउंडर बनाना चाह रहे कोच गंभीर, तेज गेंदबाज ने खुद किया खुलासा

  1. हिन्दी समाचार
Harshit Rana's Batting: वडोदरा वनडे में भारत की जीत में विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने बल्ले से अहम भूमिका निभाई, लेकिन तेज गेंदबाज हर्षित राणा के योगदान नजर अंदाज करना नइंसाफी होगी। राणा ने रविवार को उस वक्त 29 रन की छोटी मगर महत्त्वपूर्ण पारी खेली, जब भारत मुश्किल में था। मैच के बाद उन्होंने खुलासा किया कि टीम मैनेजमेंट उन्हें ऑलराउंडर के तौर पर तैयार कर रहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर कहा जाता है कि उन्हें ऑलराउंडर पसंद हैं। उनके कार्यकाल में ऑलराउंडर्स को ज्यादा से ज्यादा मौके मिल रहे हैं। इस बीच, न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट से जीत के बाद तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा ने कन्फर्म किया है कि टीम मैनेजमेंट ने उनसे अपनी बैटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम करने को कहा है। उन्होंने रविवार को पहले वनडे में टॉप ऑर्डर में दो विकेट लेकर न्यूज़ीलैंड टीम की बढ़त को रोका और चेज़ के आखिर में 23 गेंदों में 29 रन की अहम पारी खेली।

दूसरी पारी में जब विराट कोहली के आउट होने के बाद रविंद्र जड़ेजा भी सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। इसके तुरंत बाद श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। उस वक्त भारत का स्कोर- 41.1 ओवर में 242/5 था। जबकि केएल राहुल बल्ले से संघर्ष करते नजर आ रहे थे। ऐसे में राणा ने चोटिल वॉशिंगटन सुंदर से पहले बैटिंग की और 23 गेंदों में 29 रन बनाकर टीम की वापसी कराई। भारत की जीत के बाद राणा ने रिपोर्टर्स से कहा, “टीम मैनेजमेंट मुझे ऑलराउंडर के तौर पर तैयार करना चाहता है, और इस पर काम करते रहना मेरा काम है।”

इससे पहले भी हर्षित राणा भारत के लिए अहम पारियां खेल चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में एडिलेड वनडे में 18 गेंदों में 24 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इसके बाद मेलबर्न टी20आई में जब भारत मुश्किल में था तो राणा ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए थे। ये आंकड़ें उनकी बल्लेबाजी में काबिलियत को दर्शाते हैं।

