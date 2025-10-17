Congress Candidate List: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की लिस्ट; देखें- किसको मिला टिकट

Congress Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीटों को लेकर खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट 44 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। देर रात जारी की लिस्ट में 5 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। हालांकि, इनमें से अधिकांश प्रत्याशियों को बगैर लिस्ट जारी हुए एक दिन पहले ही सिंबल मिल चुके हैं।

कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

1- बगहा से जयेश मंगल सिंह

2- नौतन से अमित गिरी

3- चनपटियासे अभिषेक रंजन

4- बेतिया से वसी अहमद

5- रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद

6- गोविंदगंज से शशि भूषण राय

7- रीगा से अमित कुमार टूना

8- बथनाहा सुरक्षित सीट से इंजीनियर नवीन कुमार

9- बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा

10- फुलपरास से सुबोध मंडल

11- फारबिसगंज से मनोज विश्वास

12- बहादुरगंज से प्रोफेसर मस्वर आलम

13- कदवा से शकील अहमद खान

14- मनिहारी सुरक्षित सीट से मनोहर प्रसाद सिंह

15- कोढ़ा सुरक्षित सीट से पूनम पासवान

16- सोनबरसा सुरक्षित सीट से सरिता देवी

17- बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी

18- सकरा सुरक्षित सीट से उमेश राम

19- मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी

20- गोपालगंज सीट से ओम प्रकाश गर्ग

21- कुचायकोट से हरि नारायण कुशवाहा

22- लालगंज से आदित्य कुमार राजा वीर

23- वैशाली से इंजीनियर संजीव कुमार सिंह

24 -राजापाकर से प्रतिमा कुमारी दास

25 – रोसरा सुरक्षित सीट से बीके रवि

26- बछवारा से शिवप्रकाश गरीबदास

27- बेगूसराय से अमिताभ भूषण

28- खगड़िया से चंदन यादव

29- बेलदौर से मिथिलेश कुमार निषाद

30- भागलपुर से अजीत कुमार शर्मा

31- सुल्तानगंज से ललन यादव

32- अमरपुर से जितेंद्र सिंह

33- लखीसराय से अमरेश कुमार

34- बरबीघा से त्रिशूलधारी सिंह

35- बिहार शरीफ से उमर खान

36- नालंदा से कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया

37- हरनौत से अरुण कुमार बिंद

38- कुंभराज सीट से इंद्रदीप चंद्रवंशी

39- पटना साहिब सीट से शशांत शेखर

40- विक्रम से अनिल कुमार सिंह

41- बक्सर से संजय कुमार तिवारी

42- राजपुर सुरक्षित सीट से विश्वनाथ राम

43- चेनारी सुरक्षित से मंगल राम

44- करगहर से संतोष मिश्रा,

45- कुटुंब से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम

46- औरंगाबाद सीट से आनंद शंकर

47- वजीरगंज से अवधेश कुमार सिंह

48- हिसुआ से नीतू कुमारी