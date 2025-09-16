नई दिल्ली : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत के हाथों पाक को शर्मनाक हार मिली है। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तानी क्रिकेटर बदजुबानी अब गाली देने तक पहुंच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ (Mohammad Yousuf) ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के लिए सूअर शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। मोहम्मद यूसुफ (Mohammad Yousuf) ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर हाथ मिलाने के विवाद पर चर्चा के दौरान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को बार-बार ‘सूअर’ कहा है। यहां तक कि टीवी एंकर भी हैरान रह गया और उन्हें बार-बार सही करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ लगातार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को गालियां देता रहा।

हार से बौखलाया पाकिस्तान, अब गाली देने उतरा

एशिया कप 2025 के ग्रुप ए के मैच में भारत से मिली 7 विकेट की कारारी हार को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। वहीं मैच के बाद सूर्यकुमार यादव के हाथ नहीं मिलाने ने जैसे उनके जख्मों पर नमक का काम किया। अपने खिलाड़ियों की गलती गिनाने के बजाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारतीय टीम और मैनेजमेंट को गाली देने लगे। पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 17,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले मोहम्मद युसूफ भी बदजुबानी पर उतर आया है।

पाकिस्तान की समा टीवी पर डिबेट के दौरान यूसुफ ने कहा कि भारत अपनी फ़िल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहा है। भारत को शर्म आनी चाहिए कि वे जिस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अंपायरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैच रेफरी के ज़रिए प्रताड़ित कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इसके बाद उन्होंने सूर्यकुमार यादव को ‘सुअर’ कहना शुरू कर दिया। यूसुफ की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं।