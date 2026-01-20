क्रिकेटर मोहम्मद शमी SIR की सुनवाई के लिए हुए पेश, बोले- मैं यहां 20-25 सालों से हूं, अगर दोबारा बुलाएंगे तो मैं आऊंगा

Mohammed Shami SIR Hearing : भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी मंगलवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR अभ्यास के तहत अपनी तय सुनवाई के लिए कोलकाता में चुनाव अधिकारियों के सामने पेश हुए। शमी दक्षिण कोलकाता के बिक्रमगढ़ इलाके के एक स्कूल स्वर्णमयी विद्यालय में ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ चुनाव अधिकारियों के सामने पेश हुए। सुनवाई के बाद क्रिकेटर ने कहा कि वह कोलकाता 20-25 सालों से हैं, अगर दोबारा बुलाएंगे तो वह आएंगे।
राज्य के CEO के ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि शमी द्वारा भरे गए गिनती फॉर्म में कुछ जगहों पर गड़बड़ियां थीं, जिसके कारण उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था। सुनवाई के बाद क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कहा, “मुझे लगता है कि SIR ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा रही हो। करेक्शन करवाना, वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने मुझे बुलाया था। मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने चीज़ों को अच्छे से संभाला, वेरिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से हुआ। मैं यहाँ 20-25 सालों से हूं, अगर वे मुझे दोबारा बुलाएंगे, तो मैं आऊंगा।”
बता दें कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले शमी अपने क्रिकेट करियर की वजह से कई सालों से कोलकाता में रह रहे हैं। यह क्रिकेटर कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 93 के वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है, जो रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। चुनाव आयोग ने भारतीय तेज़ गेंदबाज़ और उनके भाई मोहम्मद कैफ को सुनवाई के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।
चुनाव अधिकारी ने कहा, “शमी पहले तय तारीख पर सुनवाई के लिए नहीं आ सके क्योंकि वह राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसलिए, एक नई तारीख दी गई।” वह अपने कोच की सलाह पर कम उम्र में कोलकाता चले गए थे। बाद में शमी पूर्व बंगाल रणजी कप्तान और कोच संबरन बंद्योपाध्याय के मार्गदर्शन में आए और बंगाल अंडर-22 टीम में जगह बनाई।