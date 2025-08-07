  1. हिन्दी समाचार
  जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में CRPF का वाहन गहरी खाई में गिरा, 2 जवानों की मौत और 12 घायल

Udhampur CRPF vehicle accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के कदवा बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार को सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई लोगों के घायल होने की आशंका है। एएसपी उधमपुर संदीप भट ने घटना की पुष्टि की और कहा कि पुलिस एम्बुलेंस के साथ बचाव अभियान शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुँच गई है।

Udhampur CRPF vehicle accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के कदवा बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार को सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में दो जवानों की मौत हो गयी, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस एम्बुलेंस के साथ बचाव अभियान शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है।

पढ़ें :- राहुल गांधी का सराहनीय कदम, PAK की गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों की शिक्षा का उठाएंगे खर्च

एएसपी उधमपुर संदीप भट ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर ज़िले के बसंतगढ़ इलाके में कंडवा के पास एक सीआरपीएफ वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर बचाव अभियान शुरू किया और सभी घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। सीआरपीएफ ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 187वीं बटालियन का एक वाहन, जिसमें 18 जवान सवार थे, आज सुबह करीब 10:30 बजे जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में कदवा से बसंत गढ़ जाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में बंकर में मौजूद सभी जवान घायल हो गए और दो जवान गंभीर रूप से घायल हैं।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे को लेकर चिंता जतायी है। उन्होंने लिखा, “कंदवा-बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। मैंने अभी-अभी डीसी सुश्री सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नज़र रख रही हैं और मुझे अपडेट दे रही हैं। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है।”

 

