Coock Tips: क्या आपके बच्चे भी खाने में करते हैं नखरे ? बनाए ‘पोहा नगेट्स’, बेहद आसान है रेसिपी

अगर आपके बच्चे भी खाने-पीने खूब नखरे करते हैं और उन्हें रोज-रोज कुछ नया और टेस्टी चाहिए, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है । आज हम आपके लिए पोहा नगेट्स बनाने की आसान रेसिपी लाये हैं।

बनाने की सामग्री :

– पोहा (मोटा वाला): 1 कप

– उबले हुए आलू: 2 मीडियम साइज

– प्याज: 1 बारीक कटा हुआ

– हरी मिर्च: 1 बारीक कटी हुई (अगर बच्चे खाते हैं तो)

– अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

– धनिया पत्ती: 2 चम्मच बारीक कटी हुई

– बेसन: 2 चम्मच

– चावल का आटा: 2 चम्मच (इसे और कुरकुरा बनाने के लिए)

– नमक: स्वादानुसार

– लाल मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

– हल्दी पाउडर: एक चौथाई छोटा चम्मच

– गरम मसाला: एक चौथाई छोटा चम्मच

– तेल: तलने के लिए

विधि :

– सबसे पहले, पोहे को 2 मिनट के लिए पानी में भिगो दें और फिर छलनी में निकालकर उसका सारा पानी निचोड़ लें। फिर पोहे को हल्के हाथ से मैश कर लें।

– इसके बाद एक बड़े कटोरे में मैश किए हुए आलू और पोहा डालें। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले (नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला) मिलाएं।

– इसके बाद, इसमें बेसन और चावल का आटा डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि एक गाढ़ा मिश्रण बन जाए।

– अब अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएं और इस मिश्रण से छोटे-छोटे नगेट्स या टिक्की का आकार दें।

– एक पैन में तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो आंच को मीडियम कर दें और नगेट्स को सुनहरा होने तक दोनों तरफ से तल लें।

– जब नगेट्स कुरकुरे और सुनहरे हो जाएं, तो उन्हें किचन पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।

– गरमागरम पोहा नगेट्स को टोमेटो कैचप या हरी चटनी के साथ परोसें। यकीन मानिए, बच्चे तो इसे चट कर जाएंगे और बार-बार इसकी फरमाइश करेंगे।