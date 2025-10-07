  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Coock Tips: क्या आपके बच्चे भी खाने में करते हैं नखरे ? बनाए ‘पोहा नगेट्स’, बेहद आसान है रेसिपी

Coock Tips: क्या आपके बच्चे भी खाने में करते हैं नखरे ? बनाए ‘पोहा नगेट्स’, बेहद आसान है रेसिपी

अगर आपके बच्चे भी खाने-पीने खूब नखरे करते हैं और उन्हें रोज-रोज कुछ नया और टेस्टी चाहिए, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है । आज हम आपके लिए पोहा नगेट्स बनाने की आसान रेसिपी लाये हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अगर आपके बच्चे भी खाने-पीने खूब नखरे करते हैं और उन्हें रोज-रोज कुछ नया और टेस्टी चाहिए, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है । आज हम आपके लिए पोहा नगेट्स बनाने की आसान रेसिपी लाये हैं।

पढ़ें :- Navratri 2025 : इस नवरात्रि में बनाए माँ लिए स्पेशल मावा बर्फी भोग , नोट करें रेसिपी

बनाने की सामग्री :

पोहा (मोटा वाला): 1 कप

  उबले हुए आलू: 2 मीडियम साइज

  प्याज: 1 बारीक कटा हुआ

पढ़ें :- Navratri Special : नवरात्रि व्रत में बनाएं ये 2 मजेदार और आसान रेसिपी, पौष्टिकता के साथ मिलेगा भरपूर स्वाद

  हरी मिर्च: 1 बारीक कटी हुई (अगर बच्चे खाते हैं तो)

  अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

  धनिया पत्ती: 2 चम्मच बारीक कटी हुई

  बेसन: 2 चम्मच

  चावल का आटा: 2 चम्मच (इसे और कुरकुरा बनाने के लिए)

पढ़ें :- Coock Tips : सुबह नाश्ते के लिए बनाएं आलू के टेस्टी सैंडविच, बच्चों से लेकर बड़ों तक आयेगा पसंद

  नमक: स्वादानुसार

 लाल मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

  हल्दी पाउडर: एक चौथाई छोटा चम्मच

  गरम मसाला: एक चौथाई छोटा चम्मच

  तेल: तलने के लिए

विधि :

पढ़ें :- Navratri 2025 : नवरात्र में फलाहार के लिए Try करें समा के चावल की खिचड़ी, खाने में टेस्टी और एनर्जि से रहेगा भरपूर

  सबसे पहले, पोहे को 2 मिनट के लिए पानी में भिगो दें और फिर छलनी में निकालकर उसका सारा पानी निचोड़ लें। फिर पोहे को हल्के हाथ से मैश कर लें।

  इसके बाद एक बड़े कटोरे में मैश किए हुए आलू और पोहा डालें। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले (नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला) मिलाएं।

  इसके बाद, इसमें बेसन और चावल का आटा डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि एक गाढ़ा मिश्रण बन जाए।

  अब अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएं और इस मिश्रण से छोटे-छोटे नगेट्स या टिक्की का आकार दें।

  एक पैन में तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो आंच को मीडियम कर दें और नगेट्स को सुनहरा होने तक दोनों तरफ से तल लें।

  जब नगेट्स कुरकुरे और सुनहरे हो जाएं, तो उन्हें किचन पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।

  गरमागरम पोहा नगेट्स को टोमेटो कैचप या हरी चटनी के साथ परोसें। यकीन मानिए, बच्चे तो इसे चट कर जाएंगे और बार-बार इसकी फरमाइश करेंगे।

पढ़ें :- Coock Tips : चावल और Dry fruits की खीर खाकर हो गए हैं बोर तो आज ही Try करें पनीर की खीर, यहां जाने Tips

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Coock Tips: क्या आपके बच्चे भी खाने में करते हैं नखरे ? बनाए 'पोहा नगेट्स', बेहद आसान है रेसिपी

Coock Tips: क्या आपके बच्चे भी खाने में करते हैं नखरे ?...

Health Tips : खतरनाक हो सकती है शरीर में पोटेशियम की कमी, डाइट में शामिल कर लें 5 फूड्स

Health Tips : खतरनाक हो सकती है शरीर में पोटेशियम की कमी,...

Navratri 2025 : इस नवरात्रि में बनाए माँ लिए स्पेशल मावा बर्फी भोग , नोट करें रेसिपी

Navratri 2025 : इस नवरात्रि में बनाए माँ लिए स्पेशल मावा बर्फी...

Navratri Special: ये लोग भूलकर भी न खाएं नवरात्रि में साबुदाना , सेहत को हो सकती है परेशानी

Navratri Special: ये लोग भूलकर भी न खाएं नवरात्रि में साबुदाना ,...

Navratri Special : नवरात्रि व्रत में बनाएं ये 2 मजेदार और आसान रेसिपी, पौष्टिकता के साथ मिलेगा भरपूर स्वाद

Navratri Special : नवरात्रि व्रत में बनाएं ये 2 मजेदार और आसान...

Coock Tips : सुबह नाश्ते के लिए बनाएं आलू के टेस्टी सैंडविच, बच्चों से लेकर बड़ों तक आयेगा पसंद

Coock Tips : सुबह नाश्ते के लिए बनाएं आलू के टेस्टी सैंडविच,...