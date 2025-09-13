डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक लम्बी छलांग लगाते हुए Uttar Pradesh के टॉप-3 संस्थानों में बनाई अपनी जगह: सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर एक महामारी को मात दी जा सकती है, तो कोई कारण नहीं कि हॉस्पिटल और बड़े-बड़े संस्थानों के अंदर जो भीड़ है, इस भीड़ को हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके रोक ना सकते हों। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग होना चाहिए। टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से दूरदराज के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन किया। साथ ही, नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण/शिलान्यास एवं चिकित्सा-शिक्षा, रोगी सेवा, अनुसंधान व प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान Uttar Pradesh के अंदर टॉप-3 चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है। यह दिखाता है कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है।
उन्होंने आगे कहा, हमारे जीवन की तीन स्थितियां होती हैं…एक प्रवृत्ति होती है, एक विकृति होती है और एक संस्कृति होती है। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक लम्बी छलांग लगाते हुए Uttar Pradesh के टॉप-3 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। यह चीजें दिखाती है कि हमारी दिशा सही है। हमारी लीडरशिप सही है।
इसके साथ ही कहा, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ‘गामा नाइफ मशीन’ स्थापित करने वाला पहला संस्थान बनने जा रहा है। इसका लाभ ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन से जुड़ी तमाम बीमारियों में उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल पाएगा। गौतमबुद्ध नगर जनपद में यमुना अथॉरिटी के पास उत्तर प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ललितपुर जनपद में हमारा फार्मा पार्क बन रहा है। फार्मा पार्क में बेहतरीन संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं।
उन्होंने आगे कहा, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। ऐसे में ‘सेवा पखवाड़ा’ का आयोजन है। ‘सेवा पखवाड़ा’ के कार्यक्रम की शुरुआत ही रक्तदान शिविर से होनी है और तीनों तिथियों पर यह कार्यक्रम होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में हम लोगों ने कई कदम बढ़ाएं हैं। Uttar Pradesh में Medical Colleges की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों में वृद्धि हुई है। आज हर जनपद में ICU की सुविधा है, मिनी ICU है और डायलिसिस की सुविधा है।