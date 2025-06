DRDO और भारत फोर्ज मिलकर बनाएंगे सीक्यूबी कार्बाइन, भारतीय सेना से मिला 2000 करोड़ का ठेका

नई दिल्ली। भारतीय सैनिकों (Indian Army) के हाथ में जल्द ही स्टर्लिंग कार्बाइन (Sterling Carbine) की जगह आधुनिक मशीन गन नजर आएगी। भारतीय सेना (Indian Army) में सैनिक क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। सेना ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) और भारत फोर्ज लिमिडेट को सीक्यूबी कार्बाइन (CQB Carbine) बनाने का ऑर्डर दिया है। दो हजार करोड़ के के इस ठेके के साथ डीआरडीओ (DRDO) और भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge Limited) को सेना की प्रमुख खरीद निविदा में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (L1) के तौर पर चुना गया है।

Significantly boosting #atmanirbharta in critical technology, 5.56×45 mm CQB Carbine, designed and developed by Armament Research and Development Establishment(ARDE), DRDO and produced by @BharatForgeLtd selected as L1 in #IndianArmy RFP pic.twitter.com/x7AoFxHT4i

— DRDO (@DRDO_India) June 23, 2025