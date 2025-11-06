Bihar Election 2025 : ई बिहार बा… वैशाली में भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचा युवक

बिहार में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है । वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में मतदान के समय एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो की चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां के निवासी केदार प्रसाद यादव भैंस पर चढ़कर वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचा। वैशाली का यह नज़ारा बताता है कि जनता कितना उत्साह और लगन के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। मतदान के ये रंगीन और प्रेरक दृश्य यह याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र हम सबका है और वोटिंग में भाग लेना हमारी ताकत है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स वोट डालने के लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए वो हाथ में लिए हुए है और धीरे-धीरे भैंस पर बैठकर आगे चल रहा है। साथ ही कुछ महिलाएं गीत गाती हुई आ रही हैं।वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, राजापाकर, पातेपुर, मेहनार, महुआ और राघोपुर. इन सीटों पर जो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है, वो राघोपुर है. राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी तेजस्वी यादव मैदान में हैं।

भगवानपुर वैशाली जिले के भीतर एक बड़ा इलाका और पंचायत है. यहां के वोटर जातीय और पारिवारिक समीकरणों के असर में रहते हैं।