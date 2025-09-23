'सब चीजों पर 50 प्रतिशत का असर...' GST को लेकर रवि किशन का दावा, अखिलेश बोले- भाजपाई मुंह पर झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकार्ड बना रहे

Ravi Kishan’s statement on GST reform: जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद नई दरें 22 सितंबर से लागू हो गयी हैं। जिसका असर बाजार में देखने को मिल भी रहा है। खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ वाहनों की कीमत कम हुई हैं। इस बीच गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें जीएसटी की नई दरें लागू होने पर रवि किशन कहा रहे हैं कि सब चीजों पर 50 प्रतिशत का असर आया है। वहीं, भाजपा सांसद के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज़ कसा है।

सपा सांसद अखिलेश यादव ने रवि किशन की टिप्पणी वाला बयान अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने लिखा, ‘जीएसटी के नाम पर ‘उदाहरण के साथ’ सब चीज़ों का रेट 50% पर बतानेवाले ऐसे लोग, जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो ना ही बोलें तो भला है। ये झूठे भले न हों पर अज्ञानी ज़रूर हैं। अभी इनके पास दिल्ली या वित्त मंत्री जी की तरफ़ से ‘समझाइश के रूप में डपटाई’ का फ़ोन आता होगा… ऐसा फ़ोन लखनऊ से नहीं आएगा क्योंकि उधर भी हाल ऐसा ही है। जनता ऐसे लोगों को साथ में बाज़ार लेकर जाए और इनके झूठ की पोल खोले तो इनकी अक़्ल ठिकाने आए। भाजपाई मुंह पर झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकार्ड बना रहे हैं।’

जीएसटी के नाम पर ‘उदाहरण के साथ’ सब चीज़ों का रेट 50% पर बतानेवाले ऐसे लोग, जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो ना ही बोलें तो भला है। ये झूठे भले न हों पर अज्ञानी ज़रूर हैं। अभी इनके पास दिल्ली या वित्त मंत्री जी की तरफ़ से ‘समझाइश के रूप में डपटाई’ का फ़ोन आता होगा… ऐसा फ़ोन लखनऊ से… pic.twitter.com/uf2yBwq9Yj — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 23, 2025

वीडियो में रवि किशन को यह कहते सुना जा सकता है- मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट 50 परसेंट… रुपये का माल 45 पैसे में, 100 रुपये की चीज 45 रुपये में, 1000 की चीज 450 पौने 500 सौ रुपये में। 5000 हजार की चीज 2650 रुपये में। जहां 3000 हजार का जैकेट था वो 1600 रुपये में हो गया। साड़ी, लहंगा, चुनरी या त्योहार की वस्तुएं हों… सैम्पू, टीवी, फ्री और वॉशिंग मशीन हो सब 50 प्रतिशत का असर आ गया…। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अदूभूत सौगात मोदी जी ने दी है।’ इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सरकार में 16-16 रिजिम होने की बात कही।