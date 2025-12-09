शिवांगी जोशी का ब्लैक साड़ी में ग्लैम लुक देख फैंस, बोले- फायर लग रही हो

  1. हिन्दी समाचार
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) ने जब अपना ब्लैक साड़ी वाला ग्लैम फोटोशूट शेयर कर सोशल मीडिया का पारा चढ़ा दिया है। उनकी स्मूद मेकअप लुक, ओपन हेयर और एलीगेंट साड़ी ने फैंस को इतना इंप्रेस किया कि लोग कमेंट सेक्शन में उन्हें हॉटी, स्टनिंग और फायर कहकर सराहते नहीं थक रहे हैं। उनका ये लुक कुछ ही देर में इंस्टाग्राम पर ताबड़तोड़ वायरल हो गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi)  का ब्लैक साड़ी लुक  (Black Saree Look) पूरा वाइब बेहद ग्लैमरस और एफ़र्टलेस्ली बोल्ड दिखाई दे रहा है। तस्वीर में एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की बेहद एलीगेंट साड़ी कैरी की है, जिसका फॉल सॉफ्ट और शीयर फैब्रिक में है, जो लुक को सब्टल से लेकर क्लासी तक बना रहा है। उनका ब्लाउज डीप-नेक, परफेक्ट-फिट और मॉडर्न टच वाला है, जो पूरे आउटफिट को एक शार्प, चिक फिनिश देता है।

बालों को उन्होंने नेचुरली ओपन रखा है, जो उनके शोल्डर्स पर गिरते हुए बहुत ही एस्थेटिक फील क्रिएट कर रहे हैं।लाइट ब्राउन और सॉफ्ट हाइलाइट्स उनके हेयर को और भी फ्रेश और ग्लॉसी लुक दे रहे हैं।फेस मेकअप की बात करें तो एक्ट्रेस ने नो-मेकअप मेकअप वाइब को चूज़ किया है. स्मूद बेस, पीची ब्लश, हल्की ब्रॉन्ज़िंग और ग्लॉसी न्यूड लिप्स, सब कुछ उनके नेचुरल ग्लो को एनहांस कर रहा है।

आइज़ पर सॉफ्ट गोल्डन शिमर और लाइटली फिल्ड ब्रोज़ उनके एक्सप्रेशन को ड्रीमी और रोमांटिक बना रहे हैं। इस पूरे लुक में उनकी क्लोज़्ड-आइज़ पोज़ इतनी स्टनिंग लग रही है कि फोटोसीरीज़ में एक अलग ही सिनेमैटिक फील आ रही है।


नेक पर उन्होंने एक डेलिकेट स्टोन चोकर पहना है, जो आउटफिट के साथ सिंपल होने के बावजूद क्लासी स्टेटमेंट देता है। जूलरी मिनिमल रखते हुए उन्होंने ओवरऑल लुक को एलीगेंट रखा, जिससे फोकस उनके एक्सप्रेशंस और आउटफिट पर बना रहता है। इस फोटो में उनका पोज़ दोनों हाथों को बालों में ले जाते हुए है जो एक ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट और फ्री-स्पिरिटेड वाइब देता है। सॉफ्ट लाइटिंग उनके चेहरे पर नेचुरली पड़ रही है, जिससे स्किन ग्लो और भी ज्यादा हाइलाइट हो रहा है।

सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा ‘उफ्फ ये ग्लो’, तो किसी ने कहा ‘ब्लैक में तो आग लगा दी’, जबकि कई फैंस उन्हें फायर क्वीन और गॉर्जियस कह रहे हैं। कुल मिलाकर, ये ब्लैक साड़ी फोटोशूट प्योर क्लैसी, प्योर ग्लैम और प्योर कॉन्फिडेंस वाइब्स देता है और यही वजह है कि ये लुक इंटरनेट पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है।

